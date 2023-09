Ausblicke in die Zukunft, Konzeptstudien und Designvisionen gehören unbedingt zu einer Automesse. Schwierig wird es allerdings, wenn sie die tatsächlich käuflichen Neuheiten ersetzen müssen. Das werden Besucherinnen und Besucher der IAA in diesen Tagen oft erleben. Eigentlich ist der Termin im September so gewählt, dass die gezeigten Autos im Frühjahr bei den Händlern stehen. Doch das ist in diesem Jahr eher die Ausnahme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BMWs „Neue Klasse“ braucht noch zwei Jahre, der elektrische CLA von Mercedes ebenso und der VW ID.2 auch. In München schieben die Wolfsburger gar eine GTI-Version des Kleinwagens nach vorn, die noch drei Jahre braucht – und wirkt wie der schnelle Notnagel, wenn man eigentlich gerade nichts Neues zu bieten hat. Immerhin hört man selten die sonst zu Messen übliche Phrase vom „Neuheitenfeuerwerk“.

Chinas Autooffensive in Europa: Die vierte große Bedrohung? Hier lesen mit Plus-Abo

Darauf darf man für 2025 hoffen – auch wenn manches Modell vom vielen Herumzeigen schon wohlbekannt sein wird. Die Häufung in jenem Jahr ist kein Zufall, denn dann verschärft die EU noch einmal die Verbrauchsvorschriften für Verbrenner – mehr E-Au­tos verhindern Strafen. Auch der Abschied vom Verbrennungsmotor rückt näher, die Verkaufskurve muss steil hochgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Früher allerdings werden die Autos nicht fertig, die jeweiligen Projektleiter werden froh sein, wenn sie es bis 2025 schaffen. Was sie aktuell ankündigen, spricht zumindest dafür, dass sich das Warten lohnen könnte. Von Reichweite über Design bis Vernetzung versprechen die Vorboten der Autos viel, und nach so viel Vorlauf sollten sie es auch halten. Bis dahin allerdings lavieren die Hersteller im Niemandsland zwischen alter und neuer Autowelt.

RND