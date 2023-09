Deutschlands Autobranche steht unter Zugzwang – die IAA zeigt das

Traditionell war die IAA alle zwei Jahre der Fixpunkt der Autobranche. Hier schob man die neuen Modelle zu Blitzen und Donnergrollen ins Licht, feierten sich die Autogrößen für alte Erfolge und neue Visionen. Hier war alles Superlativ. Dieses Jahr hätten manche sicher gern ausgesetzt. Der große Auftritt kommt gerade ungelegen.

Klassische Verbrennermodelle mag niemand mehr in den Mittelpunkt stellen, auch wenn sie millionenfach gekauft werden und das Geld ins Haus bringen. Aber ihre Ära endet, investiert wird nur noch das Nötigste, Sensationen gibt es hier nicht mehr.

Derweil ist die x‑mal ausgerufene Elektrooffensive noch nicht über das erste Etappenziel hinaus. Das Publikum zaudert, und die ersten E‑Modelle sind nicht so unwiderstehlich geraten, dass sie das ändern könnten. Manches, was jetzt in München gezeigt wird, wäre dazu schon eher geeignet – ist aber noch Jahre von der Serienproduktion entfernt.

Alle traditionellen Autobauer sehen alt aus

So zeigt die Messe nicht wie früher den Vorsprung, sondern vor allem den enormen Zugzwang, unter dem Deutschlands wichtigste Industriebranche steht. Fairerweise muss man sagen: Das gilt für alle traditionellen Autohersteller. Ob Ford in den USA, Toyota in Japan oder Renault in Frankreich – alle sehen buchstäblich alt aus neben Tesla oder BYD. Diese neuen Konkurrenten sind direkt in die Elektromobilität gestartet. Ein Verbrennererbe in Form von Maschinen und Hunderttausenden Mitarbeitern haben sie nicht, Transformation brauchen sie nicht.

So ist es zwar oft berechtigt, aber immer auch ein bisschen billig, der Autoindustrie die Dauer dieser Transformation vorzuwerfen. Maßstäbe setzt hier ausgerechnet der Wirtschaftsminister, wenn er fordert, dass die Branche jetzt mal strategische Entscheidungen treffen und in Zukunftstechnologien investieren müsse. Robert Habeck scheint viel verpasst zu haben.

Die Autobranche ist mehr als BMW, Mercedes und VW

Das wäre schon deshalb schade, weil die Autobranche so eine Art Kern und Prototyp des deutschen Wirtschaftsmodells ist. Was hier gut oder schlecht läuft, hat erstens enorme Nebenwirkungen und zweitens Erkenntniswert für viele andere Bereiche. Es geht nicht allein um die drei Weltkonzerne, die zuletzt klotzig verdient haben und öffentlich für „die Autoindustrie“ stehen.

Es geht um ungezählte Zulieferer jeder Größe in vielen Branchen, und es geht um die größten Forschungs- und Entwicklungsetats dieses Landes. Die Autowirtschaft ist das Paradebeispiel einer eng vernetzten, arbeitsteiligen Industrie. Das ist seit Jahrzehnten ihr Erfolgsgeheimnis, bedeutet aber auch: Hier wird kein Unternehmen transformiert, sondern ein hochkomplexes System.

Tesla und BYD kamen spät und haben Vorsprung

Tesla in den USA und BYD in China haben sich solche Systeme auf der grünen Wiese selbst gebaut, mit eigener Batterieproduktion und Chipentwicklung. Sie kamen später und haben doch Vorsprung – Disruption eben.

Fatalerweise tun sich die Deutschen genau damit besonders schwer. Die größte Stärke ist gleichzeitig die größte Schwäche: Systeme werden aufwendig und akribisch perfektioniert – bis andere Lösungen undenkbar sind. Heraus kommen phänomenale Einspritzdüsen, die ein E‑Motor nicht braucht. Die deutsche und europäische Politik ist bei diesem Systemwechsel leider selten eine Hilfe, weil sie die Zukunft auch nicht früher erkennt als die Industrie, den Weg dorthin aber gern kompliziert gestaltet. So ist jede große Veränderung quälend – aber wenn der Hebel mal umgelegt ist, wird es gut.

Das Rennen ist noch nicht gelaufen

Das Rennen ist jedenfalls beileibe noch nicht gelaufen. In der Faszination für die Newcomer geht leicht unter, dass Tesla inzwischen selbst ein Gejagter ist und die chinesischen Marken zum Teil noch einen weiten Weg vor sich haben. Die europäische Industrie ist derweil aufgewacht, und die Politik scheint Pragmatismus zu lernen. Disruption können wir zwar immer noch nicht, aber Transformation geht schon ganz gut. In zwei Jahren kommen große Auftritte hoffentlich gelegener.