Konkurrenz aus China: Die EU leidet unter den eigenen Versäumnissen

Die chinesischen Autohersteller waren das große Thema der IAA in München, und spätestens auf der Messe haben sie ihre Ambitionen für den europäischen Markt gezeigt. Sie werden ihn nicht über Nacht aufrollen, aber ein sehr ernsthafter Konkurrent steht da sicher vor der Tür – vor allem für die Massenmarken von Stellantis und Volkswagen.

So war es nur eine Frage der Zeit, bis Gegenmaßnahmen auf den Tisch kommen. Die EU will nun untersuchen, ob staatliche Subventionen den chinesischen Herstellern Dumpingangebote ermöglichen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte schon vorab die Antwort: Natürlich sei es so.

EU-Vorstoß kaschiert die europäischen Versäumnisse

Das nach den Regeln der Welthandelsorganisation zu beweisen, wird aber nicht so leicht, wie es scheint. Und ob mögliche Gegenmaßnahmen am Ende den gewünschten Effekt haben, nämlich bessere Zukunftsaussichten für die europäische Autoindustrie, ist noch eine andere Frage. Deren Rückstand zu den Chinesen liegt im Moment mindestens so sehr in der Technologie wie in den Kosten.

Der beste Effekt, den Schutzmaßnahmen gegen Importe haben könnten, wäre die Produktion chinesischer Marken in Europa. Die ist aber ohnehin absehbar, Marktführer BYD prüft bereits und wünscht sich bessere Standort- und Marktbedingungen – genau wie die lokalen Konkurrenten.

Unterm Strich nämlich kaschiert der EU-Vorstoß in erster Linie die europäischen Versäumnisse auf Feldern wie Batterieproduktion, Ladestationen und Software. Dabei wird auch hier der Fortschritt mit viel Geld gefördert. Daraus mehr Greifbares zu machen, wäre wichtiger, als den Konflikt mit China eine Umdrehung weiterzutreiben.