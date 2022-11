Deutschland verliert Arbeitskräfte: Baby-Boomer-Jahrgänge gehen bald in Rente

Der deutsche Arbeitsmarkt steht in den kommenden Jahren vor einer großen Herausforderung: Bis 2035 werden rund sieben Millionen Arbeitskräfte in Rente gehen, heißt es in einer Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Doch es werden auch Lösungen genannt, der Schrumpfung entgegenzuwirken.