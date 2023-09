Ifa 2023 in Berlin: Alles, was Sie zur Technikmesse wissen müssen

Berlin. Dieses Jahr werden bei der Ifa in Berlin wieder die allerneuesten Innovationen aus dem Technikbereich vorgestellt. Bei uns erfahren Sie, was Sie auf der Messe erwartet, wie viel ein Ticket kostet und wo Sie parken können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

















Wann findet die Ifa 2023 in Berlin statt?

Die Ifa findet dieses Jahr von Freitag, den 1. September, bis Dienstag, den 5. September 2023, statt. Die Messe ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was erwartet mich bei der Ifa 2023 in Berlin?

Auf der Ifa werden jedes Jahr die neuesten Produkte aus dem Elektronikbereich vorgestellt. Die Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit Vertretern der Branche in Kontakt zu treten. Dieses Jahr haben die Veranstalter angekündigt, dass es einen besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit geben wird.

Außerdem können sich Technikbegeisterte neben Livedemonstrationen der neusten Elektronik auch auf Kochshows, Spielewettbewerbe und Livemusik freuen. Die Veranstalter geben an, dass die Ifa jedes Jahr 150.000 Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern nach Berlin locke. Laut Ifa‑Chef Oliver Merlin werden dieses Jahr 2059 Aussteller aus 48 Ländern kommen.

Was kostet das Ticket für die Ifa 2023 in Berlin?

Wenn Sie sich noch am 31. August online für eine Karte registrieren, kostet das 22,91 Euro. Danach bekommen Sie das Ticket vor Ort für 28,55 Euro. Als Student oder Studentin bekommen Sie die Karte online bis zum 31. August für 11,78 Euro, danach kostet sie am Ticketschalter 14,27 Euro. Die Tickets sind jeweils für alle fünf Messetage gültig. Tagestickets gibt es keine. Kinder bis 6 Jahre kommen umsonst rein.

Das Fairphone 5 wird auf der diesjährigen Ifa umfassend vorgestellt. © Quelle: Fairphone

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo genau findet die Ifa 2023 statt?

Die genaue Adresse ist Messedamm 22, 14055 Berlin.

Einen Plan des Messegeländes finden Sie hier.

Wo kann man an der Ifa bei der Messe Berlin parken?

Am Messegebäude selbst gibt es jeweils vor den Hallen 20, 18 und 17 zusammengezählt um die 600 öffentlichen Parkplätze. Kostenfrei sind auch die Parkplätze auf dem Mittelstreifen in der Masurenallee sowie der Parkplatz an der Ecke Neue Kantstraße/Messedamm in der Nähe vom ZOB. Die größten Parkplätze mit zusammen circa 1900 Plätzen befinden sich am südlichen Teil der Messe gegenüber der Hallen 25/26. Die kosten 10 Euro pro Tag, sind dafür aber auch direkt am Messegelände.

Eine Auflistung aller Parkmöglichkeiten finden Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer stellt auf der Ifa 2023 in Berlin aus?

Namhafte Marken wie Samsung, Bosch, Haier, Liebherr, Siemens oder AEG werden laut Angaben der Veranstalter zu Gast sein. Auch Firmen wie Fairphone oder Google werden auf der diesjährigen Ifa ihre neuesten Produkte vorstellen.

Eine komplette Liste aller Aussteller finden Sie auf der Website der Ifa.

Wofür steht Ifa eigentlich?

Ifa steht für Internationale Funkausstellung. Bis 2004 wurde die Messe auch noch offiziell so genannt, bevor man sich für die griffigere Abkürzung entschieden hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit wann gibt es die Ifa?

Schon 1924 fand zum ersten Mal die „Große Deutsche Funkausstellung“ am Messedamm in Berlin Westend statt. Damals gehörten Röhrenradioemfpänger und Grammofone zu den technischen Neuheiten der Zeit. Ende der 20er‑Jahre wurden dort die ersten Fernsehempfänger präsentiert.

Nachdem die Ausstellung kriegsbedingt pausieren musste, fand sie zwischen 1950 und 1970 zwischenzeitlich in Frankfurt am Main, Düsseldorf oder Stuttgart statt. Zu dieser Zeit wurden dort die ersten Farbfernseher präsentiert. 1971 kehrte sie nach Berlin zurück und wurde erstmals als „Internationale Funkausstellung“ bezeichnet.

Von den ersten Videorekordern, über Handys bis hin zu den LCD‑Fernsehern: Auf der Ifa konnte man vieles davon zum allerersten Mal bestaunen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.