Ifo-Forscher: Wirtschaftssanktionen treffen die Ärmsten und Frauen besonders hart

Wollen Staaten Druck auf einen anderen ausüben, sind Wirtschaftssanktionen heutzutage das Mittel der Wahl: Die Teilnahme am internationalen Handel wird eingeschränkt, um ein Regime in Schwierigkeiten zu bringen – womöglich begehrt sogar die Bevölkerung auf. Die Wirtschaftsstrafen treffen aber oft die Ärmsten und Schwächsten, wie nun Wissenschaftler des Münchner Ifo-Instituts gezeigt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deren Studie ist vergleichsweise umfangreich: 160 Länder betrachteten die Ökonomen insgesamt, 67 davon waren im Untersuchungszeitraum von 1976 bis 2012 von Sanktionen betroffen. Die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftsmaßnahmen gegen Russland nahmen die Fachleute nicht unter die Lupe. Weil das Land groß und recht wirtschaftsstark ist, warnen sie sogar vor einer Übertragung ihrer Ergebnisse, die stark von Daten aus kleineren und weniger wirtschaftsstarken Ländern geprägt sind.

Lebenserwartung in sanktionierten Staaten sinkt

Trotzdem haben es die Studienergebnisse in sich, weil sie eine seit etwa 30 Jahren immer verbreitetere Praxis betreffen: Seit 1990 werden Sanktionen häufiger eingesetzt, sowohl von einzelnen Staaten als auch mit Rückendeckung der UN. Letztere Variante reduziert das Wirtschaftswachstum im betroffenen Staat um 2 Prozent jährlich, hat die Studie ergeben. Auf zehn Jahre gerechnet breche die Wirtschaftsleistung um etwa ein Viertel ein, haben die Forscher errechnet. Verhängen die USA Strafen im Alleingang ohne Partner, halbiert sich der Effekt demnach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch innerhalb der betroffenen Länder seien die Lasten ungleich verteilt, betont einer der Studienautoren, Florian Neumeier: „Wirtschaftssanktionen treffen regelmäßig den Teil der Bevölkerung in den sanktionierten Ländern am stärksten, der in oder nahe der Armut lebt.“ Auch sind die Folgen mitunter heftig: Nach UN-Sanktionen verringerte sich die Lebenserwartung in betroffenen Staaten um 1,4 Jahre, heißt es in der Studie. „Die Unterscheidung zwischen der Lebenserwartung von Männern und Frauen zeigt außerdem, dass Frauen von der Verhängung von Sanktionen stärker betroffen sind“, sagt Neumeier.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wirksamkeit wird womöglich besser

Allerdings komme es auch auf die Art der Sanktionen an, erklärt er weiter: Besonders groß seien die Schäden bei Finanzsanktionen, also wenn der Zugang zu Kapitalmärkten beschränkt werde. Auch Sanktionen, die auf den Handel mit wichtigen Gütern abzielen, hätten große Effekte. „Die Kollateralschäden sind dagegen geringer, wenn Sanktionen verhängt werden, die gezielt gegen Anhänger des politischen Regimes gerichtet sind“, erklärt Neumeier. Denkbar seien etwa die Konfiszierung von Auslandsvermögen oder Reisebeschränkungen, „allerdings sind solche Sanktionen eher selten wirkungsvoll“.

Wie wirksam Sanktionen sind, um einen Staat zum Einlenken zu bringen, ist dabei generell umstritten: Frühere Studien aus den Neunzigerjahren deuteten darauf hin, dass sie in 80 bis 90 Prozent aller Fälle nicht die beabsichtigte Wirkung erzielten. Neuere Studien seien aber optimistischer, so Neumeier: „Insbesondere Sanktionen, die mit dem Ziel verhängt werden, die Demokratie zu stärken oder Menschenrechtsverletzungen einzudämmen, scheinen in den meisten Fällen zumindest teilweise erfolgreich zu sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem Angriff auf die Ukraine ist Russland das meistsanktionierte Land der Welt, wie kürzlich eine Auswertung des Risikospezialisten Castellum.AI zeigte. Wie stark das die russische Führung unter Druck setzt, ist bislang unklar: Das Land verzeichnete insbesondere durch die Energieembargos zwar einen Wirtschaftseinbruch, auf eine Schwächung des Regimes oder ein Aufbegehren der Bevölkerung deutet bislang aber wenig hin.