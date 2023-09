Ifo-Prognose: Wirtschaft schrumpft – Erholung dauert länger

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Veranstaltungen in Kiel

In Kiel wird es am Wochenende voll. Besonders der Kiel-Lauf am Sonntag, 10. September, sorgt dabei für Einschränkungen im Verkehr. Das müssen Auto- und Radfahrer in Kiel am Wochenende wissen.