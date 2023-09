﻿Warum in Brandenburg das größe Windrad der Welt entsteht

Potsdam. Auf der Hochfläche Klettwitz bei der Gemeinde Schipkau in Brandenburg soll nächstes Jahr der Prototyp der größten Höhenwindkraftanlage der Welt entstehen. Etwa 365 Meter hoch wird das Windrad. Der Ingenieur und Geschäftsführer der Dresdner Gicon-Group, Jochen Großmann, erläutert technische Details und den Grund für die Anlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Großmann, die Riesenanlage in Schipkau soll etwa 365 Meter hoch sein. Wie lang werden da die Windflügel sein?

Die Windflügel hängen von der Größe der Turbine ab. Sie werden wahrscheinlich 65 bis 85 Meter lang werden. Das kommt zu den 300 Metern Nabenhöhe dazu und führt zur Gesamthöhe von etwa 365 Metern.

Wie viel Masse wird hier verbaut und wie hoch werden die Kosten sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es werden mehr als 1000 Tonnen Material sein. Auf dem Turm wird eine Windenergieanlage mit einer Masse von rund 230 Tonnen installiert. Die Kosten für die Pilotanlage werden höher sein als für die Serienfertigung. Genaue Zahlen können wir erst nach Vorlage aller Angebote der beteiligten Firmen nennen. In der Serienfertigung werden wir wohl beim eineinhalbfachen Preis einer herkömmlichen Windkraftanlage liegen, aber wir haben mehr als den doppelten Energieertrag. Damit kommen wir bei den sogenannten Stromgestehungskosten, dem Kosteneinsatz zur Erzeugung von Energie, auf niedrigere Preise als heute im Bereich Onshore Wind.

Können Sie in groben Zügen beschreiben, wie so eine gewaltige Anlage gebaut wird?

Zunächst wird es sich nicht um einen Rohrturm, sondern um eine Gitterstruktur ähnlich wie bei Strommasten handeln. Wir bauen diese nach dem Turm-im-Turm-Prinzip. In einem äußeren Gittermastturm wird ein innerer Gitterturm gebaut. Dieser innere Turm wird durch Litzenheber – vereinfacht gesagt: mit Seilen – über den äußeren Turm nach oben gehoben, also teleskopiert. Die Turbine wird aber schon davor auf der tieferen Ebene auf den inneren Turm gesetzt. Aktuell verfügbare Kräne können eine Turbine aktuell nur auf einer Höhe von höchstens 180 Meter installieren. Dieser Turbinenaufbau wird dann von außen nach oben gezogen und an der Spitze auf das äußere Gitter aufgesetzt. Sollte die Turbine umfassend repariert werden müssen, kann sie nach demselben Prinzip wieder abgesenkt und ersetzt werden. Diese Gittermasttechnik ist eigentlich bekannt. Wir nehmen sie jetzt nur wieder neu auf und haben sie optimiert.

Nachhaltige Energiegewinnung Der Diplom-Ingenieur Jochen Großmann habilitierte sich 1989 an der Technischen Universität Dresden auf dem Gebiet der energetischen und ökologischen Bewertung verfahrenstechnischer Prozesse. 1994 gründete er die Gicon-Großmann Ingenieur Consult GmbH. Inzwischen wuchs das Unternehmen zur Gicon Gruppe. Das Dresdner Unternehmen mit Zweitsitz in Cottbus ist ein Ingenieurdienstleister für nachhaltige Ressourcengewinnung.

Eine Innovation für höhere Erträge

Wie bleibt die fertige Anlage bei Sturm stabil?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist wie bei jeder anderen Windkraftanlage auch. Die Flügel werden in den Wind gedreht, die sogenannte Pitch-Stellung, sodass sie einen möglichst geringen Widerstand bieten, und der Turm selbst ist für entsprechende extreme Windstärken ausgelegt.

Wie kamen Sie auf die Idee, eine so große Anlage zu bauen?

Das hat auch mit der DNA unseres Unternehmens Gicon zu tun. Wir haben von Anfang an alle unsere Gewinne in die Forschung mit regionalen Hochschulen gesteckt. Wir haben 100 Patente, das ist ein Novum für ein mittelständisches Ingenieurbüro. Wir bauen zum Beispiel auch auf Basis von Gicon-Patenten die Pilotanlage einer Biogasanlage zur Abfallbehandlung von Paris. Wir wollen Innovationen schaffen. Es ist schon lange bekannt, dass in großer Höhe der Wind stetiger ist. 2010 hatte man schon ähnliche Vorhaben wie jetzt, brachte aber keines zur Marktreife. Auch Gicon beschäftigte sich damals mit der Idee. 2018 hatten wir die innovative Idee für eine echte Turmlösung. Das Bundeswirtschaftsministerium gewährte uns eine Förderung für die Entwicklung dieses Konzepts. Bei der Bundesagentur für Sprunginnovation, die die Idee der Höhenwindnutzung massiv unterstützt, haben wir dann die Ausschreibung zum Bau einer Pilotanlage gewonnen.

Der größte Vorteil dieser Höhenkonstruktion ist der konstante Wind?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist nicht nur die konstante Windproduktion, sondern auch die Menge. Schon bei gleichem Rotordurchmesser der herkömmlichen Windräder haben wir mehr als den doppelten Ertrag. Ein weiterer Vorteil: Wir sind so hoch, dass wir die Anlage in bestehenden Windparks zwischen anderen Windenergieanlagen als zweite Etage nachrüsten könnten. Wir könnten ohne Ausweisung weiterer Flächen noch mehr Anlagen bauen. Wir könnten theoretisch so deutschlandweit 4000 Anlagen zusätzlich bauen, ohne eine einzige Windeignungsfläche neu ausweisen zu müssen.

Was bedeutet das für die Sicherheit des Luftverkehrs?

Es gibt eine Prüfung – wie bei den bisherigen Windkraftanlagen. Dazu gehören naturschutzfachliche Prüfungen, Prüfung des Abstands zu Verkehrswegen und Gemeinden und die Luftverkehrsprüfung. An Standorten, wo schon andere Windräder stehen, wäre die Eignung für die Höhenräder schon gegeben.

Gibt es schon Ergebnisse bei der 300 Meter hohen Windmessanlage?

Wir haben den Windmessmast am 4. Mai in Betrieb genommen. Wir hatten auf 40 bis 50 Prozent mehr Windertrag gehofft. Nach einem halben Jahr Messung wissen wir: Der Ertrag ist 110 Prozent höher als bei tiefer liegenden Anlagen.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinde profitiert vom Ausbau der Windkraft

Warum ausgerechnet Brandenburg und warum Schipkau?

Wir sind ein ostdeutsches Ingenieurbüro in Dresden und haben einen Zweitsitz in Cottbus. Die Lausitz ist unsere Heimatregion, und diese ist eine traditionsreiche Energieregion. Entscheidend ist aber: Schipkau versteht sich als extrem innovative Energiegemeinde. Bürgermeister Klaus Prietzel ist es gelungen, die Bevölkerung mitzunehmen. Es gibt dort schon über 60 Windkraftanlagen. Herr Prietzel war einer der Ersten, die das Prinzip Bürgerstrom umgesetzt haben. Die Gemeinde profitiert vom Ertrag. Man sieht es an ordentlichen Straßen und den schönen Kindergärten. Das schafft bei der Bevölkerung Akzeptanz für erneuerbare Energien. Aber auch Landrat Siegurd Heinze ist für Innovationen offen und nicht zuletzt sind auch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Umweltminister Axel Vogel an dem Projekt interessiert. Sie alle sagten: Wir brauchen Innovationen in der Lausitz, um sie nach dem Kohleausstieg zu entwickeln. Brandenburg und die Region sind insgesamt eine sehr innovationsfreundliche Umgebung.

Ist diese Bürgerbeteiligung an den erneuerbaren Energien ein wichtiger Faktor, um die Akzeptanz von Windkraft zu erhöhen?

Auf jeden Fall. Und wir denken noch viel weiter. Wenn wir zu den Höhenrädern und zu den normalen Windrädern noch eine tiefere Ebene von Solarenergie hinzudenken, haben wir einen noch höheren Ertrag auf der gleichen Fläche. Wir erreichen damit fast die Stromgrundlast. Solar hat das Maximum im Sommer, Windkraft das Maximum im Winter. Das ergänzt sich. Zusammen mit dem Höhenwindrad kommt man auf eine sehr stabile Stromerzeugung. Mit solchen ökologischen Hybridkraftwerken können wir vor Ort grüne Energie anbieten. Solche Hybridkraftwerke könnten zum Ansiedlungsgrund für Gewerbe werden. Früher folgte die Industrie der Kohle, künftig folgt sie der grünen Energie. Letztlich ist die Versorgung eines Gewerbegebiets auch das Ziel in Schipkau. Die Bürger sehen dann: Wir sind die Region, wo sich energieintensive Industrie ansiedelt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wir haben inzwischen einen Förderantrag für den Bau einer Pilotanlage für ein Hybridkraftwerk in Brandenburg gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klappt der Bau des Höhenwindrads bis 2024?

Ja, das ist das Ziel.

Und wenn alle Zukunftsträume in Erfüllung gehen: Wie viele Höhenwindräder stehen dann in Deutschland?

Wie gesagt kamen wir bei unseren Untersuchungen auf die theoretische Zahl von 4000 möglichen Höhenwindkraftanlagen in Deutschland. Das wären 40 Gigawatt Strom im Jahr. Solche Träume werden sich wohl kaum erfüllen, aber 1000 oder 2000 Höhenwindräder sind auf jeden Fall machbar. Aber viel wichtiger ist, dass man in Zukunft Windparks sofort in zwei Etagen plant. Damit reduzieren wir den Flächenbedarf, benötigen weniger Stromnetzausbau und steigern die Akzeptanz. Ein konzentrierter Windpark mit Höhenwindrädern, normalen Anlagen und Solaranlagen reduziert die Belastung der Bevölkerung und schafft dennoch die gleiche Stromerzeugung. Wir bekommen dadurch ein völlig neues Instrument für die Akzeptanz erneuerbarer Energien.

Dieses Interview erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.