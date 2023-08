Im Zweifel werden Gewinne gesichert

Zukunft ist ja auch nicht alles. Nicht mal an der Börse, wo sie bekanntlich gehandelt wird. Nehmen wir nur mal die aktuelle Ausgangslage: Die Gegenwart ist – börsentechnisch – wirklich nicht schlecht. Der Aktienmarkt hält sich seit Wochen auf hohem Niveau, im Handel herrscht relative Ruhe, Rückschläge werden ganz grundsätzlich für vorübergehend gehalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gründe für höhere Kurse sind noch nicht gefunden

Die Zukunft dagegen liegt hinter einer ziemlich dichten Nebelwand. Einigermaßen wahrscheinlich ist allerdings, dass es auf der anderen Seite nicht viel besser aussieht als im Hier und Jetzt. Oder anders: Der Grund, warum Aktien bald wesentlich höher bewertet sein sollten, ist noch nicht gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was macht man da? Man lernt, die Gegenwart schätzen, sichert Gewinne und meidet das Risiko. So geschah es in der ersten Wochenhälfte, die der Dax mit einem Rekord begonnen hatte. Von diesen 16.529 Punkten am Montagmittag ging es recht konsequent abwärts bis 15.813 Punkte Donnerstagfrüh – immerhin 4,3 Prozent.

Die Herabstufung der US-Bonität trug ihren Teil dazu bei, aber letztlich war sie nur der Wecker, der an die Gefahren des Börsenlebens erinnerte. Eine Art piepsender Tempowarner: Wer ein bisschen vom Gas geht, kommt sicherer durch die nächste Kurve.

Eine Großinvestition als Risikofaktor

So ähnlich war es bei der Infineon-Aktie – nur weniger entspannt. Dem Chiphersteller geht es gut, keine Sorge. Aber der Kurs war monatelang kräftig gestiegen, und nun hat der neue Chef Jochen Hanebeck angekündigt, ein geplantes Werk in Malaysia noch eine Nummer größer anzulegen.

Milliardeninvestition, Wachstum – was sonst eine gefeierte Wette auf die Zukunft wäre, lässt Anleger jetzt Finanzaufwand und Überkapazitäten fürchten. Am Donnerstag rutschte der Infineon-Kurs um gut 9 Prozent, am Freitag um weitere 3 Prozent.

Amazon liefert

Die Bereitschaft, groß auf die Zukunft zu wetten, ist im Moment gering. Und nur wenige schaffen es, das Heute und Morgen so zu verbinden wie Amazon: Das aktuelle Geschäft läuft viel profitabler als erwartet, und KI-Anwendungen liefern die Zukunftsfantasie. Macht zusammen 9 Prozent Kursgewinn zum Handelsstart am Freitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und die Unternehmen dahinter.