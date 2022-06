Wir brauchen mehr Frauen in den Naturwissenschaften!

Sarna Röser

In den Mint-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ist der Fachkräftemangel trotz bester Verdienstmöglichkeiten besonders groß. Das Problem sollte schon in der Schule angegangen werden, findet RND-Kolumnistin Sarna Röser. In der Kolumne „Chefinnensache“ fordert sie zwei verpflichtende Mint-Fächer bis zum Schulabschluss und mehr Anreize für Frauen.