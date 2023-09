Krise verschärft sich: Umsatzeinbruch bei Immobilien und Stornierungswelle beim Neubau

Fridays for Future

Globaler Klimastreik in Hamburg mit Herbert Grönemeyer und Silbermond

Fridays for Future will zum globalen Klimastreik in Hamburg rund 10000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Straße bringen. Prominente Unterstützung bekommen sie durch Herbert Grönemeyer und Silbermond. Das ist am Freitag, 15. September 2023, in Hamburg geplant.