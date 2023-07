Mit dem Anstieg der Kreditzinsen ist die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt eingebrochen, und die Kaufpreise sind auf breiter Front gesunken oder zumindest weniger stark gestiegen als die Inflation. Deutschlandweit gaben die Preise 2022 real, also inflationsbereinigt durch­schnittlich um 0,7 Prozent nach. 2021 hatte das Plus noch mehr als 14 Prozent betragen.

Frankfurt am Main etwa verzeichnete ein Minus von fast 6 Prozent. Auch in Düsseldorf und Stuttgart sanken die Preise real um mehr als 5 Prozent. Ob diese Zahlen nur eine Delle beschreiben oder ob das Jahr 2022 ein Wendepunkt hin zu dauerhaft sinkenden Preisen bedeutet, hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im „Wohnatlas 2023“ für die Postbank untersucht.

Wo die Preise bald wieder steigen

Darin hat das HWWI Daten zur Bevölkerungs- und Altersstruktur, Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung sowie zu Wohnausgaben und Wohnungsangebot für die 400 kreisfreien Städte und Landkreise ausgewertet.

Auf dieser Basis haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zu erwartende jährliche reale Preisentwicklung von Eigentumswohnungen bis 2035 errechnet. Die Studie enthält jährliche Durch­schnitts­werte für die gesamte be­trachtete Region. Inner­halb der Land­kreise können sich einzelne Gemeinden sehr unterschiedlich entwickeln, und auch in den Großstädten kann es große Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen geben.

Demnach fallen die Immobilienpreise in fast der Hälfte aller Kreise und Städte bis 2035, in einem Zehntel stagniert der Wert. Doch selbst unter den Einflüssen von Inflation, steigenden Zinsen und schwächelnder Nachfrage wird es am deutschen Immobilienmarkt viele Regionen geben, in denen Immobilienbesitzer in den kommenden Jahren mit einem Wertzuwachs rechnen können. In 43 Prozent der Regionen prognostizieren die Studienautoren einen spürbaren Anstieg der Kaufpreise.

Potsdam dürfte sich am stärksten verteuern

Für Potsdam wird mit realen Preiszuwächsen von 2,7 Prozent pro Jahr die stärkste Teuerung erwartet. Auf dem zweiten Platz liegt der Landkreis Erding in Bayern. Sechs Regionen der Top Ten liegen in Bayern und damit in Reichweite von Deutschlands teuerster Metropole München. Auch einige Städte im Osten wie Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt und Magdeburg trotzen dem schwächelndem Umland.

Geben Sie eine Stadt oder einen Landkreis in die Suche über der Tabelle ein, um sich die Werte für diese Region anzusehen.

Wertverluste bei Immobilien drohen vor allem in strukturschwachen Regionen mit sinkenden Einwohnerzahlen. Deutliche Bevölkerungsrückgänge werden für viele Regionen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland erwartet. Da dort gleichzeitig die Bevölkerung überdurchschnittlich altert, werden die Kaufpreise in Folge stark sinken.

Um sich die Regionen mit den größten Wertverlusten anzusehen, klicken Sie auf den Kopf der Spalte „Prognose“, damit sich die Tabelle andersherum sortiert.

München nähert sich 10.000 Euro pro Quadratmeter

Die Preise steigen vor allem dort, wo sie bereits heute hoch sind. Die bayerische Landeshauptstadt wird also ein noch teureres Pflaster. Bereits heute gibt es bundesweit keinen Ort, an dem Kaufinteressierte für den Quadratmeter mehr bezahlen müssen als in München. Durchschnittlich wurden über 9700 Euro pro Quadratmeter fällig. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Preissteigerungen von jährlich mehr als 2 Prozent zu rechnen.

Besonders kostspielig sind Eigentumswohnungen auch im Landkreis Nordfriesland, zu dem die beliebten Inseln Sylt, Föhr und Amrum sowie Ferienorte wie St. Peter Ording gehören. Dort ist in den kommenden Jahren allerdings nur noch mit geringen Steigerungen zu rechnen.

In vielen ländlichen Landkreisen im Osten und in einigen Ruhrgebietsstädten betragen die Preise je Quadratmeter nur einen Bruchteil von dem, was in München und auf Sylt aufgerufen wird. Künftig werden die Unterschiede wohl noch größer: Herne, Gelsenkirchen, Hagen, Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Bochum und Remscheid haben weitere Preisrückgänge zu verkraften. Am härtesten trifft es Eigentümer in der Stadt Suhl in Thüringen. Dort dürften Eigentumswohnungen deutschlandweit mit mehr als 4 Prozent pro Jahr am stärksten an Wert verlieren.