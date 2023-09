Obacht! In China geht der Spritverbrauch zurück

Frankfurt am Main. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Obacht, diese Metapher für ein unwichtiges Ereignis ist mit Vorsicht zu genießen. Was in China umfällt oder nicht umfällt hat vielfach auch mit uns zu tun. Dieser Tage gab es so eine Meldung. Der chinesische Ölgigant Sinopec geht davon aus, dass schon in diesem Jahr „Peak Gasoline“ erreicht wird – zwei Jahre früher als bislang erwartet. Gemeint ist damit der Höhepunkt des Verbrauchs von fossilem Kraftstoff (Benzin und Diesel) für Straßenfahrzeuge. Danach geht es nur noch bergab. Wenn juckt‘s? Mag man denken. Dabei ist das ein wichtiger Kipppunkt.

China war in den vergangenen 20 Jahren das Land mit dem am stärksten wachsenden Bedarf nach Produkten, die aus Rohöl gewonnen werden – und damit der wichtigste Faktor im Öl-Markt. Eine besondere Rolle spielten dabei die Kraftstoffe, denn die Motorisierung hat extrem zugenommen. Und sie wird weiter zunehmen, wenn auch mit etwas verlangsamter Geschwindigkeit. Trotzdem geht der Bedarf nach Sprit schon im nächsten Jahr zurück. Die Ursache liegt auf der Hand: Der Durchbruch bei der Elektromobilität – China ist hier weit vorne.

Die chinesischen Uber und Bolt setzen schon zu 40 Prozent auf E-Autos

Vielleicht noch interessanter ist ein Detail der Sinopec-Meldung: Die neuen Ride-Hailing-Fahrdienste (hierzulande: Uber, Bolt oder Free Now) in der Volksrepublik (dort: vor allem Didi) setzen bereits zu 40 Prozent Stromer ein. Warum? Weil die Fahrzeuge in der Anschaffung zwar teurer aber in der Unterhaltung erheblich billiger sind.

Was das für uns bedeutet? Da nimmt etwas ziemlich schnell Fahrt auf. Ein schwindender Benzin- und Dieselbedarf auf dem gigantischen chinesischen Markt wird die globalen Öl-Märkte verändern: Sprit wird nicht billiger, sondern teurer, weil die Ölförderer wegen schrumpfendem Absatz ihre Investitionen zurückfahren und das Angebot sich verengt. Mit der Folge, dass es auch für hiesige Autofahrer immer attraktiver wird, auf einen batterie-elektrischen Pkw umzusteigen – nicht in diesem oder im nächsten Jahr. Aber solche Umschwünge kommen in der Regel dann doch überraschend schnell. Also Obacht geben!