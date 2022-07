„Neues Kapitel in der Energie-Zusammenarbeit“: EU schließt Gas-Abkommen mit Aserbaidschan

Mit diesem Abkommen will sich die EU weiter unabhängig von Russlands Energie machen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Montag mit Aserbaidschan einen neuen Gas-Deal unterschrieben. Ab 2027 soll die Lieferungen doppelt so hoch sein wie in diesem Jahr.