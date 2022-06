BDI-Präsident: Gasverstromung sofort stoppen – dafür Kohlekraftwerke aus der Reserve holen

Die Bundesnetzagentur hatte am Freitag gewarnt, dass die Gasversorgungslage in Deutschland aktuell „angespannt“ sei. Angesichts dessen fort Industriepräsident Siegfried Russwurm einen sofortigen Umstieg auf Kohleverstromung. So könnte man zumindest die Gasspeicher für den Winter auffüllen.