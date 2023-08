Debatte um Industriestrompreis: „Neuregelung muss endlich für mehr Gerechtigkeit sorgen“

Brüssel. Wegen hoher Energiepreise und einer schwächelnden Wirtschaft hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für die Einführung eines Industriestrompreises ausgesprochen. Die hohen Strompreise in Deutschland seien ein Problem. „Da bin ich gemeinsam mit Robert Habeck der Meinung, dass wir einen zeitlich begrenzten Industriestrompreis brauchen, der einigermaßen wettbewerbsfähig ist“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niemand wolle auf Dauer einen subventionierten Strompreis. „In der Übergangsphase, bis die großen Leitungen von Nord nach Süd stehen und sich die Situation durch den jetzt wieder an Fahrt gewinnenden Hochlauf der regenerativen Energien bessern wird, brauchen wir sowas aber schon.“

Grüne und SPD für Industriestrompreis, FDP dagegen

Innerhalb der Bundesregierung gibt es Streit um einen staatlich subventionierten Industriestrompreis. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will für eine Übergangsphase einen „Brückenstrompreis“ von sechs Cent je Kilowattstunde für besonders energieintensive Betriebe. Auch die SPD-Fraktion will das. Die FDP lehnt einen Industriestrompreis ab, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich bisher eher skeptisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmann warnte zugleich davor, die wirtschaftliche Lage schlechter darzustellen, als sie sei. „Wir müssen aufpassen, dass wir die Lage nicht durch dauerndes Lamentieren verschlechtern.“ Die Produktivität sei nach wie vor hoch und Deutschland eine innovative Region. „Wir sollten jetzt nicht so tun, als stünden wir am Abgrund. Das ist nicht so“, sagte der Regierungschef.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Landesregierung sei zudem nicht untätig. „Wir machen auch unsere Hausaufgaben, investieren in die digitale Infrastruktur, gehen die Digitalisierung der Verwaltung wirklich massiv mit allen Kräften an“, sagte Kretschmann. Auch gehe man den Abbau überbordender Bürokratie an und setze auf Künstliche Intelligenz. „Da sind wir führend in ganz Europa“, sagte Kretschmann.

Sinkende Wirtschaft in Baden-Württemberg

Die hohe Inflation, der stockende Konsum und die schwächelnde Weltwirtschaft machen den Unternehmen im Südwesten Probleme. So meldete das Statistische Landesamt erst kürzlich für die erste Jahreshälfte einen Rückgang der Exporte aus Baden-Württemberg um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während bundesweit die Exporte im selben Zeitraum um 3,3 Prozent zulegten. Auch der in Baden-Württemberg stark vertretene Maschinenbau klagt über eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit und nennt als Grund fehlende Fachkräfte sowie hohe Energiepreise.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, befürwortet einen Industriestrompreis. © Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bereitet auch Kretschmann Sorge. „Sorgen hat man immer, das ist klar. Wir müssen einfach die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes erhöhen und eine gemeinsame Zukunftsagenda auf den Weg bringen“, sagte der Ministerpräsident. Er verwies auf das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz. „Da sind wegweisende Dinge drin, die die Wirtschaft entlasten: Abschreibungsmöglichkeiten oder Steuersenkungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das ist, glaube ich, der richtige Weg“, sagte Kretschmann. Er sei zuversichtlich, dass das Gesetz bald komme.

Dass Baden-Württemberg bei globalen Wirtschaftskrisen immer besonders stark betroffen sei, sei nicht neu, so Kretschmann. „In solchen Situationen gehen wir immer tiefer runter als die anderen Regionen, gerade weil wir so exportstark sind.“ Wenn sich die Lage dann aber wieder verbessere, gingen die Kennzahlen aber in der Regel im Südwesten auch wieder schneller hoch als anderswo.

Woidke erwartet mit Strompreisreform mehr Gerechtigkeit

Die geplante Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ist aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke notwendig für mehr Gerechtigkeit. „Endlich kommt hier Bewegung rein“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Dafür habe er lange gekämpft. „Die bundesweite Neuregelung muss endlich für mehr Gerechtigkeit sorgen. Auch wenn das Herrn Söder nicht passt.“

Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein sind die Länder mit den meisten Windrädern in Deutschland. Gemeinsam mit Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten sie im Juni faire Netzentgelte gefordert. Die zehn Länder kritisierten, dass die aktuellen Regelungen dazu führten, dass Stromverbraucherinnen und -verbraucher in Regionen mit einem starken Ausbau benachteiligt würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundesnetzagentur strebt eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft an. Behördenpräsident Klaus Müller hatte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Mitte August gesagt, bisher würden Regionen finanziell besonders belastet, die stark auf Windkraft setzten. Im Bundestag liege ein Gesetzentwurf, der der Netzagentur erlauben würde, faire Netzentgelte einzuführen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt davor, dass der Strom im Süden teurer und im Norden billiger ist. Er sah in der „Süddeutschen Zeitung“ im August Süddeutschland als industrielles Herz der Republik in Gefahr.

„Das läuft bisher klar zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen in den Ländern, die erheblich die Erneuerbaren ausgebaut haben, darunter ganz vorne Brandenburg“, kritisierte Woidke. „Das Windrad vor dem Wohnzimmerfenster und die hohe Stromrechnung im Briefkasten.“

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Ausbau der Windkraft an Land ist für die Bundesregierung wichtig, um Klimaschutzziele zu erreichen und Kohle und Gas zu ersetzen. Die Strom-Netzentgelte sind ein Teil des Strompreises. Über sie wird zum Beispiel auch der Ausbau des Stromnetzes bezahlt. Sie sind laut Bundesnetzagentur im ländlichen Raum am höchsten, vor allem in den Bundesländern im Norden und im Osten Deutschlands.

EU-Abgeordneter will gesamteuropäische Lösung

Mit Blick auf die Debatte um einen staatlich subventionierten Industriestrompreis fordert der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss indes einen europäischen Weg. „Die Dekarbonisierung der Industrie ist eine Jahrhundertaufgabe, die Europa nur gemeinsam schaffen kann. Deshalb braucht es einen europäischen Industriestrompreis“, sagte Bloss der Deutschen Presse-Agentur. Frankreich schaffe mit subventioniertem Atomstrom bereits Vorteile für die eigene Industrie. Es brauche aber eine gesamteuropäische Lösung: „Ein Subventionswettlauf zwischen den Mitgliedsstaaten ist teuer, ineffektiv und schadet dem Industriestandort Europa.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Kabinettsklausur in Meseberg an diesem Dienstag und Mittwoch will die Ampel-Koalition über Hilfen für die angeschlagene Wirtschaft beraten, darunter auch über einen Industriestrompreis für energieintensive Firmen - wie etwa aus der chemischen Industrie.

Michael Bloss (Bündnis 90/Die Grünen), Europaabgeordneter, fordert einen europäischen Weg beim Energiestrompreis. © Quelle: Robert Michael/dpa

Nach Ansicht des EU-Abgeordneten Bloss solle ein Industriestrompreis nur für die Unternehmen gelten, die ihre Produktion effektiv klimafreundlicher gestalteten. „Die Industrie muss lernen, ihre Produktion zeitlich an das vorhandene Stromangebot aus Erneuerbaren anzupassen und weiterhin auf die Preissignale der Strommärkten reagieren.“ So werde günstiger grüner Strom für Unternehmen und Haushalte sichergestellt.

Textilindustrie fordert Konzept für bezahlbare Energiepreise

Die deutsche Textil- und Modeindustrie blickt ebenfalls mit großen Sorgen auf die wirtschaftliche Lage und hat die Bundesregierung zu einem Kurswechsel aufgefordert. Die Kabinettsklausur in Meseberg sei die letzte Chance, den Faden in der Industriepolitik neu einzufädeln, so Hauptgeschäftsführer Uwe Mazura mit Blick vor allem auf die hohen Energiepreise: „Wenn das nicht gelingt, wird die Ampel-Koalition sehenden Auges zulassen, dass der mittelständischen Industrie und damit unserer gesamten Wirtschaft der Boden unter den Füßen weggezogen wird.“ Notwendig sei ein Konzept für bezahlbare Energiepreise für die mittelständische Industrie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Energiekosten seien für die Branche mit ihren über 120.000 Beschäftigten existenziell, damit sie noch am Standort Deutschland produzieren könne, so Mazura: „Meseberg muss endlich Klarheit für die Unternehmen bringen.“ Die Ampel-Koalition sei gerade dabei, ausgerechnet die leistungsfähigen mittelständischen Branchen „platt zu machen“, die den Schlüssel für Transformation, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Hand hielten.

RND/dpa