Günstigere Energie für Unternehmen: Wird Industriestrom gedeckelt?

Berlin. Wirtschafts­minister Robert Habeck möchte der Industrie zu günstigerer Energie verhelfen. Der Grünen-Politiker sprach sich in einer RND-Veranstaltung für einen niedrigeren Industrie­strom­preis aus. Nötig wären dazu allerdings staatliche Mittel. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was versteht man unter Industriestrom?

Industriestrom ist ganz normaler Strom, nur fließt er eben nicht in Haushalte, sondern in die Industrie. Dort werden mitunter gigantische Mengen gebraucht, Energie­versorger stellen deshalb besondere Tarife für Industrie­strom bereit.

Warum gibt es Rufe nach einer Deckelung?

Viele Industrie­betriebe ächzen unter den gestiegenen Energie­kosten. Um sie zu entlasten, pochen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften schon länger auf einen verbilligten Strompreis für die Industrie. So warnt die IG Metall etwa vor einer Abwanderung. Blieben die Preise so hoch wie derzeit, stünde die energieintensive Industrie in Deutschland mittel- bis langfristig vor dem Aus. „Die Bundesregierung muss beim Industrie­strompreis lenkend eingreifen“, so IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vizekanzler Habeck argumentiert damit, dass wichtige Technologien nicht nur aus China oder den USA kommen sollten. Zwar verliere man Geld, wenn man die Preise deckele, „aber wenn wir sie nicht deckeln, verlieren wir möglicherweise die Industrien der Zukunft“.

Diskussionen über eine Absenkung des Industrie­strom­preises gibt es allerdings schon länger. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) sah darin schon vor Jahren ein effizientes Instrument zur Wahrung industrieller Wettbewerbs­fähigkeit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach bereits 2021 – damals noch als Kanzler­kandidat – von einem angedachten Industrie­strom­preis von 4 Cent je Kilowatt­stunde.

Wie sähe eine Deckelung aus?

Das Bundes­wirtschafts­ministerium will noch in dieser Woche ein Konzept für einen Industrie­strom­preis vorstellen. Habecks Staatssekretär Patrick Graichen sprach von einem Preis von 5 oder 6 Cent je Kilowatt­stunde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Abstand zum normalen Marktpreis müsste irgendwie ausgeglichen werden. SPD-Chef Lars Klingbeil schlägt vor, das Ganze aus dem sogenannten Wirtschafts­stabilisierungs­fonds (WSF) zu finanzieren. In diesem Topf sind insgesamt 200 Milliarden Euro, mit denen Menschen und Unternehmen in der Energiekrise entlastet werden sollen. Bisher ist der Bedarf aber geringer als erwartet.

Wann ein solches Instrument greifen würde, ist noch offen. Klingbeil plädierte in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntags­zeitung“ dafür, die Vergünstigungen schnell auf den Weg zu bringen. „Manche Leute reden vom Jahr 2030. Es geht aber um die nächsten zwölf Monate“, sagte er.

Welche Kritik gibt es?

Finanziert würde der subventionierte Industrie­strom also im Endeffekt mit Steuergeld. Nicht nur deshalb stoßen die Pläne auf Skepsis. In erster Linie auf direkte staatliche Hilfen zu setzen sei ökonomisch unklug, schrieb Finanz­minister Christian Lindner (FDP) in einem Gastbeitrag im „Handelsblatt“. Es widerspreche den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. „Den zum Teil auch von unseren Koalitions­partnern angedachten Industrie­strom­preis sehe ich deshalb sehr kritisch“, so der FDP-Chef. Klar sei, dass die Energiepreise sowohl für private Stromkunden als auch die Industrie bezahlbar bleiben müssten. „Extrem teure Subventionen seien“ aber seien der falsche Weg. Stattdessen setze er auf Anreize für Innovationen.

Das gierige Herz der Industrie Die BASF in Ludwigshafen ist Deutschlands größter Gasverbraucher. Was die Energiekrise mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen macht – und warum sie ein anderes Problem noch weit mehr beschäftigt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Olaf Scholz ist eher zurückhaltend. Auf einer Veranstaltung am Montagabend sagte der Kanzler laut „Handelsblatt“, er wolle keine Versprechungen beim Thema Industrie­strom­preis machen, sondern höchstens nachschauen, wo man etwas nachsteuern müsse. Als Volkswirtschaft werde man es nicht auf Dauer durchhalten, alles zu subventionieren, was an normaler wirtschaftlicher Tätigkeit stattfinde.

Was sagt die Opposition?

Die größte Oppositions­fraktion im Bundestag, die CDU/CSU, pocht auf einen niedrigen Strompreis und Planungs­sicherheit für die Industrie. „Erste Produktions­stilllegungen energie­intensiver Betriebe machen deutlich: Es besteht Handlungs­bedarf“, sagte die wirtschafts­politische Sprecherin der Unions­fraktion, Julia Klöckner, dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Die Strompreise in Deutschland seien für diese Industrien nicht mehr wettbewerbsfähig, sie müssten sinken. „Hierzu müssen das Angebot am Strommarkt dringend erhöht und preistreibende Entscheidungen der Ampel eingestellt werden“, sagte Klöckner, die dabei den deutschen Atomausstieg kritisierte. „Die Stilllegung der letztverbliebenen Kernkraftwerke führt etwa zu höheren Strompreisen“, so die CDU-Politikerin. Auch die Stromsteuer müsse gesenkt werden.

Erste Produktions­stilllegungen energie­intensiver Betriebe machen deutlich: Es besteht Handlungs­bedarf. Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion

Klöckner plädiert für einen Blick ins Nachbarland: Auch in Frankreich helfe man der Industrie, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Industrie­strom­preis dürfe allerdings keine „Dauer­subventionierung“ werden, sondern „ein zeitlich begrenzter Transformations­strompreis“, forderte sie. Es brauche endlich Planungs­sicherheit für die Industrie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sagt die Industrie?

Die Chemie­industrie pocht auf einen Industrie­strom­preis. „Ein Industrie­strom­preis ist für uns alternativlos“, sagte Wolfgang Große Entrup, Haupt­geschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), dem RND. „Nicht als Dauerlösung, sondern als Brücke in die Zukunft, bis genügend grüne Energie zuverlässig und zu wettbewerbs­fähigen Preisen zur Verfügung steht“, fügte er hinzu. Und der VCI hat auch schon konkrete Vorstellungen: „Wir brauchen ihn schnell, unbürokratisch und am besten europäisch abgestimmt in der Größenordnung von 4 bis 6 Cent pro Kilowatt­stunde“, so Große Entrup.

Ein gedeckelter Strompreis bringe der Branche Sicherheit, führte er aus. „Er hilft uns, die Abwanderung der energie­intensiven Branchen zu stoppen und die Transformation hin zur Klima­neutralität weiter anzuschieben“, so der VCI-Haupt­geschäftsführer. „Pflöcke für eine klimaneutrale Zukunft einzuschlagen geht nur, wenn sich der Untergrund nicht die ganze Zeit bewegt.“ Für diese Transformation müssten viele Prozesse auf Strom umgestellt werden, was mit einem stark steigenden Stromverbrauch einhergehe. „Da brauchen wir das Vertrauen, dass das in Deutschland möglich ist“, sagte Große Entrup. Natürlich sei ein Industrie­strom­preis ein gewaltiges Investment – aber er werde sich für die Gesellschaft auszahlen, ist er überzeugt. „Wenn energie­intensive Industrien Deutschland den Rücken kehren, ist es ungleich kostspieliger für den Staat und die sozialen Sicherungs­systeme.“