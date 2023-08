Wie die SPD-Fraktion Stromsubventionen für die Industrie durchdrücken will

Wiesbaden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat zu Beginn der Klausurtagung seiner Fraktion die Forderung nach einem „Transformationsstrompreis“ bekräftigt, der Industriebetriebe entlasten soll. Im Mittelpunkt des Treffens der 206 Abgeordneten stehe eine aktive Wirtschaftspolitik: „Darauf legen wir Wert und das werden wir mit der Bundesregierung und insbesondere mit dem Bundeskanzler diskutieren.“

Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stünden, dürften durch Verzerrungen, die andere Regierungen verursachten, nicht ins Hintertreffen geraten. „Wir wollen, dass Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, aber auch zukunftssicher ausgebaut werden“, sagte Mützenich am Montagmittag in Wiesbaden.

Subventionen nur für „stromintensive Unternehmen“

Kanzler Olaf Scholz lehnt eine Subventionierung des Strompreises ab. In einem Positionspapier der SPD-Fraktion, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, wird hingegen ein Strompreis von 5 Cent pro Kilowattstunde vorschlagen, und zwar vor Steuern und Abgaben. Unternehmen soll die Differenz zwischen den 5 Cent und dem durchschnittlichen Preis an der Strombörse erstattet werden. Dieser liegt derzeit bei knapp 9 Cent. Die Firmen würden also vom Staat pro verbrauchter Kilowattstunde aktuell 4 Cent erhalten.

Diese Subventionen sollen allerdings nur für „stromintensive Unternehmen“ gelten und für Firmen, die zu den „Schlüsselbereichen der Transformation“ zählen: Das ist einerseits unter anderem die Chemieindustrie – und andererseits geht es um die Branche der Erneuerbaren und um Hersteller von Wärmepumpen oder Batterien. Die Regelungen sollen zunächst für fünf Jahre gelten.

Mützenich zu Dissens mit Scholz: Sehe keinen Riss

Mützenich zeigte sich zugleich gesprächs- und kompromissbereit: „Wir haben nichts dagegen, wenn sich andere daran beteiligen, uns andere Wege aufzuzeigen.“ Der Koalitionspartner FDP lehnt eine Stromsubventionierung ab. „Man kann nicht immer Nein sagen, sondern man sollte vielleicht auch aus der parteipolitischen Tradition, die wettbewerbsfähige Unternehmen in Deutschland halten will, mit uns gemeinsam Stärke zeigen“, betonte Mützenich. Die Grünen unterstützen staatliche Zuschüsse, um die Stromrechnung der Unternehmen zu drücken.

Zum Dissens mit Scholz sagte der Fraktionschef: „Ich sehe überhaupt keinen Riss.“ Er wolle aber der Diskussion und der Abstimmung in der Klausurtagung nicht vorgreifen.

Ein spezieller Industriestrompreis ist auch in der Wirtschaft umstritten. Die Chemieindustrie fordert ihn vehement. Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sagte am Montag im Deutschlandfunk hingegen, ein Industriestrompreis helfe nicht weiter. Die DIHK verlangt stattdessen, dass der Staat Investitionen in erneuerbare Energien einmalig unterstützt.