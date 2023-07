Inflation bei vielen abgefedert – und bei einigen überkompensiert

Staatliche Entlastungen haben laut einer aktuellen Studie den Energiepreisschock zum großen Teil abgefedert. Besonders Menschen mit geringem Einkommen hätten von den Programmen in den vergangenen zwei Jahren profitiert, heißt es in einer am Montag erschienenen Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Die Untersuchung schlüsselt als eine der ersten umfänglich auf, wie sich die drei Entlastungspakete bis Ende 2023 auf verschiedene Einkommensgruppen auswirken dürften. Mögliche Lohnerhöhungen flossen in die Auswertung nicht ein. Stattdessen geht es allein um die 240 Milliarden Euro umfassenden 28 Einzelmaßnahmen der Politik, die die unmittelbaren Folgen der Inflation dämpfen sollten.

Durch die Preissteigerungen haben laut den IW-Zahlen, Geringverdiener im Durchschnitt knapp 15 Prozent Kaufkraft verloren, bei Gutverdienenden seien es knapp 10 Prozent. Die Differenz erklärt sich aus Unterschieden beim Konsum: Die größten Preissprünge gab es bei Energie und Lebensmitteln, also in der Grundversorgung, die bei niedrigen Einkommen stärker durchschlägt.

Kaufkraftverlust fast ausgeglichen

Durch die Entlastungen sank der Wert bei einer wohlhabenden Familien (zwei Kinder, 120.000 Euro Jahresbruttoverdienst) auf 7,4 Prozent Kaufkraftverlust. Bei 70.000 Euro läuft es auf Minus 8,1 Prozent hinaus. Wohlhabende Singles mit 75.000 Euro Jahreseinkommen verlören 6,4 Prozent Kaufkraft, bei 45.000 Euro Einkommen 8,8 Prozent. Schöpfen Arbeitgeber die steuerbegünstigte Inflationsprämie voll aus, reduzieren sich die Verluste bei diesen Gruppen auf 0,3 bis 1,9 Prozent.

Die Inflationsprämie, die bei Weitem nicht alle Arbeitgeber gezahlt haben, ist ein wesentlicher Faktor in der Entlastungsrechnung des IW - vor allem bei geringem Einkommen (25.000 Euro jährlich): Werden die maximal möglichen 3000 Euro zusätzlich gezahlt, gewinnen Singles mit 25.000 Euro Jahreseinkommen sogar 7,8 Prozent zusätzliche Kaufkraft. Ohne Prämie wären es 9,1 Prozent Verlust. Bei einer Familie mit einem geringen Einkommen von 40.000 Euro würde eine -nicht einmal voll ausgeschöpfte - Inflationsprämie sogar zu einem Kaufkraftplus von 20,6 Prozent führen, heißt es weiter.

Wohngeldreform beschwert Geringverdienenden ein Plus

Diese Familie hätte indes auch ohne die Prämie deutlich mehr Kaufkraft - was sich laut IW durch die Wohngeldreform erklärt: Seit dem Jahreswechsel gibt es mehr Anspruchsberechtigte, zugleich führt die laut IW 3,7 Milliarden Euro teure Reform auch zu höheren Zahlungen. In der IW-Rechnung bringt das einer Familie mit geringem Einkommen knapp 4300 Euro im Jahr, was ohne die Inflationsprämie mehr als die Hälfte der Entlastung ausmacht.

„Dies sollte berücksichtigt werden, wenn über weitere sozialpolitische Maßnahmen, zum Beispiel über Höhe und Ausgestaltung der Kindergrundsicherung, entschieden wird“, findet Studienautor Martin Beznoska. Allerdings ist beim umstrittenen Reformprojekt von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) noch unklar, wie die Kindergrundsicherung mit einem Wohngeldanspruch verschränkt wird. Derzeit ist der gleichzeitige Bezug etwa von Bürgergeld und Wohngeld nicht möglich.

Entlastungen hätten zielgenauer sein können

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zog Beznoska insgesamt eine gemischte Bilanz: Gerade bei kleinen und mittleren Einkommen sei es notwendig gewesen, die Preisanstiege abzufedern. Auch habe die Steuerbefreiung der Inflationsprämie Druck aus Lohnverhandlungen genommen. „Die Preiseingriffe wie die Gas- und Strompreisbremse, 9-Euro-Ticket und Tankrabatt können eher kritisch gesehen werden, da diese nicht zielgenau wirken und entsprechend teuer für den Fiskus sind“, meint Beznoska aber.

Die IW-Untersuchung deckt sich in der Tendenz mit jüngsten Einschätzung des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts: Auch das hatte zuletzt eine „spürbare“ Begrenzung des Kaufkraftverlusts durch die Entlastungspakete insbesondere bei geringen Einkommen diagnostiziert. Sowohl das IMK als auch das IW betonten indes, dass die Entlastungspakete keine Dauerlösung seien: Insbesondere die teuren Energieimporte würden Deutschland insgesamt ärmer machen, hieß es beim gewerkschaftsnahen Institut. „Deutschland ist ärmer geworden“, schreiben auch die arbeitgebernahen Ökonomen in ihrer Studie.