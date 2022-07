16.06.2022, Niedersachsen, Oldenburg: Ein Verkäufer greift an einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt in eine Kiste mit Erbsen. Die schnell steigenden Preise in fast allen Lebensbereichen machen den Menschen in Deutschland zurzeit größere Sorgen als alles andere.

© Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa