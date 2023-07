Fed und EZB erhöhen Zinsen – doch in Europa wächst die Angst vor einer harten Landung

Im Kampf gegen die Inflation setzen Zentralbanker dies- wie jenseits des Atlantiks zur Landung an: Am Mittwochabend erhöhte zwar die US-Notenbank Fed die Leitzinsen ein weiteres Mal, die EZB in Europa zog am Donnerstag nach. Doch zugleich werden die Rufe nach einem Ende der Zinserhöhungen lauter. Denn bei einigen Fachleuten insbesondere in Europa wächst die Angst vor einer Bruchlandung der Konjunktur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Notenbanken standen zuletzt vor gewaltigen Herausforderungen: Die Teuerung lag sowohl in den USA als auch in Europa weit jenseits der angepeilten 2 Prozent pro Jahr. An steigenden Zinsen, die die Kreditkosten für Firmen erhöhen, so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage senken und damit die Inflation bremsen, führte kein Weg vorbei. Nicht zuletzt, weil Geldpolitik stets mit einiger Verzögerung wirkt, bestand aber stets das Risiko, dabei auch die Konjunktur abzuwürgen.

In den USA zeichnet sich das nicht ab: Am späten Mittwochabend erhöhte die Fed die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es war der elfte Zinsschritt mit nur einer kurzen Pause zwischendurch. Das Niveau ist nun auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Und doch verdaut die US-Wirtschaft die höheren Finanzierungskosten vergleichsweise gut: Größere Zusammenbrüche von Geldhäusern sind ebenso ausgeblieben wie ein rasanter Anstieg der Arbeitslosigkeit. Neuerdings sieht die Fed nicht einmal eine Winterrezession in den USA heraufziehen, wie ihr Chef Jerome Powell am Mittwoch sagte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fed gelingt die sanfte Landung

Ihm gelingt womöglich die im vergangenen Jahr versprochene „sanfte Landung“: Die Inflation ist von 6,5 Prozent im Januar auf 3 Prozent im Juni gesunken, ohne dass die drastischen Zinserhöhungen eine Wirtschaftskrise ausgelöst hätten. Natürlich müsse die Inflation weiter sinken, aber ob weitere Zinsschritte nötig seien, wollte Powell am Mittwoch nicht sagen. „Es ist möglich, dass wir die Zinssätze im September erneut anheben, wenn die Daten dies rechtfertigen, aber es ist genauso möglich, dass wir die Zinssätze konstant halten“, so der Notenbankchef.

Dagegen ist die Situation in der Eurozone herausfordernder: Hier war die Teuerung mit 5,5 Prozent im Juni weit vom Inflationsziel entfernt. Die Kerninflation, die von kurzfristigen Schwankungen abstrahiert, stieg zuletzt sogar leicht. Derweil schwächelt die Konjunktur heftiger als in den USA. Deutschland, dem größten Land in der Euro-Zone, steht wohl eine Rezession bevor, wie unter anderem der Internationale Währungsfonds (IWF) jüngst prognostizierte.

EZB will später entscheiden

Vorerst sollen die Leitzinsen bei der EZB trotzdem steigen, wie die Zentralbank am Donnerstagmittag bekannt gab: Sie erhöhte die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. Wollen sich Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen, müssen sie künftig 4,25 Prozent zahlen. „Die Inflation sinkt weiter, es wird aber erwartet, dass sie zu lange zu hoch bleibt“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zu weiteren Zinserhöhungen, frühestens möglich im September, positionierte sich Lagarde nicht. Man werde die Entscheidung dann von Wirtschaftsdaten und Inflationsprognosen abhängig machen, betonte die Zentralbankchefin mehrfach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus ihren Worten lasen Beobachter indes heraus, dass auch die Europäer mit weiteren Zinserhöhungen zögern: „Die EZB hat die Tür für eine Zinspause im September geöffnet“, sagt Europa-Chefökonom Mark Wall von der Deutschen Bank. „Über die Juli-Sitzung hinaus werden Anzeichen einer sich abkühlenden Wirtschaft und nachlassender Inflationsdruck die Diskussion bei der EZB darüber, wie weit man gehen soll, kontroverser machen“, meint auch ING-Deutschland-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Gewerkschaftsnahe Ökonomen zweifeln an Zinserhöhungen

Deutlich kritischer äußerten sich gewerkschaftsnahe Ökonomen: Sie befürchten schon länger, dass die Zentralbank im Kampf gegen die Inflation übersteuern könnte, zumal die Teuerung aus ihrer Sicht weniger einer zu hohen Nachfrage als dem Energiepreisschock geschuldet ist. Beim gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) verwies Thomas Leopold am Donnerstag auf die ohnehin schwächelnde Konjunktur und die nachlassende Teuerung. „Ob die jüngste Leitzinserhöhung der EZB angesichts dieser Gemengelage nötig und sinnvoll war, darf bezweifelt werden“, so der Ökonom.

Eine „harte Landung“ der Konjunktur einschließlich deutlicher Einkommensverluste sieht indes Michael Heise noch nicht kommen. „Aber die Konjunktur ist erkennbar angeschlagen. Daher dürfte im September eine Zinspause eingelegt werden“, zeigte sich auch der Chefökonom des Vermögensverwalters HQTrust überzeugt.