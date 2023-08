Hoffnungsschimmer bei der Inflation

Kostenfrei bis 18:26 Uhr lesen

Pkw wurden vermutlich angezündet

Die Kriminalpolizei in Rendsburg geht nach den Fahrzeugbränden in Nortorf von Brandstiftung aus. Mehrere Autos gingen in den vergangenen Nächten in Flammen aus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.