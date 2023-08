Inflation in Trippelschritten auf dem Rückzug

Hannover. Die Inflation ist auch im August nur leicht gesunken. Nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts sind die Lebenshaltungskosten aktuell 6,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Damit hat die Teuerung im Bundesdurchschnitt minimal nachgelassen, in einzelnen Bundesländern ist sie sogar leicht gestiegen. „Der geringe Rückgang im Sommer ist enttäuschend“, sagte ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann.

Anleger fürchten weitere Zinserhöhung

An den Finanzmärkten hatte man mit einem etwas niedrigeren Wert gerechnet, und so reagierte die Börse auf die Zahlen am Vormittag zunächst nervös: Der Dax rutschte um rund ein Prozent, erholte sich aber im Lauf des Nachmittags. Geht die Inflation zu langsam zurück, könnte sich die Europäische Zentralbank gezwungen sehen, die Leitzinsen noch einmal zu erhöhen – was die Aktienanlegerinnen und -anleger fürchten. Aktuell tippt die Mehrheit darauf, dass die EZB in der nächsten Sitzung am 14. September eine Zinspause einlegen wird, aber Präsidentin Christine Lagarde hat sich ausdrücklich nicht festgelegt.

Seit inzwischen vier Monaten pendelt die Jahresinflation knapp über sechs Prozent. Im August verteuerten sich Lebensmittel noch einmal überdurchschnittlich, sie waren neun Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Energiepreise stiegen wegen eines statistischen Effekts: Im August 2022 drückte die Bundesregierung die extrem gestiegenen Preise zum Beispiel mit dem Tankrabatt. Das fällt jetzt weg. Ohne diese Eingriffe dreht sich das Bild: Im Großhandel sind Öl und Gas heute billiger als vor einem Jahr.

Importe deutlich billiger

Das schlägt sich bereits bei den Importpreisen nieder, die ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht wurden. Waren, die aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt werden, waren im Juli im Schnitt 13 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Das lag bereits am Rückgang der Energiepreise. Auch die Erzeugerpreise waren zuletzt deutlich zurückgegangen. Beides wird sich verzögert auch in der Gesamtinflation niederschlagen.

Auch deshalb dürfte die Inflation insgesamt schon im September deutlich zurückgehen, Experten der Helaba erwarten zum Jahresende Werte um vier Prozent. Deutlich hartnäckiger ist die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Faktoren Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden. Sie liegt unverändert bei 5,5 Prozent und ist „von großer Zähigkeit“, wie der Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft DWS, Martin Moryson, in einer Analyse schreibt. „Der Job der EZB ist noch lange nicht erledigt.“

Man könnte, wie in der Physik, von einem Trägheitsmoment der Inflation sprechen. Michael Heise, HQ Trust

Auch ZEW-Experte Heinemann verweist darauf, dass es vor allem bei Dienstleistungen nach wie vor starke Preissteigerungen gebe. „Die Inflation ist derzeit sogar zweistellig bei Handwerkerleistungen, bei Pauschalreisen oder auch bei den Kosten von Pflegeheimen“, erklärte Heinemann. Das drücke die Kaufkraft und lasse den privaten Konsum als Konjunkturstütze ausfallen.

„Es zeigt sich, dass aus einmaligen Preisschocks anhaltende Preissteigerungen werden können“, sagt Michael Heise, Chefökonom des Investmenthauses HQ Trust. „Man könnte, wie in der Physik, von einem Trägheitsmoment der Inflation sprechen, das der Verbraucher derzeit zu spüren bekommt.“