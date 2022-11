Inflation in der Eurozone sinkt im November auf 10 Prozent

Northvolt will Bauleitplanung für Batteriezellenfabrik in Heide vorantreiben

Der schwedische Konzern Northvolt bemüht sich, Zweifel an seiner Entschlossenheit zu zerstreuen: Ein Firmensprecher sagte am Mittwoch, dass das Unternehmen seine Ansiedlungspläne in Heide vorantreiben werde. Man glaube an den Standort Dithmarschen.