Inflation in Deutschland steigt auf 10,4 Prozent - stärkster Anstieg seit etwa 70 Jahren

Metaller im Norden steuern auf neue Streiks zu

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich weiter zu. Auch im Bezirk Küste gab es am Donnerstag in der vierten Verhandlungsrunde keine Annäherung. Nun deutet alles auf einen Arbeitskampf in der Vorweihnachtszeit.