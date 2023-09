Deutsche Wirtschaft: Jetzt bloß nicht zurücklehnen

Frankfurt am Main. Deutschland gibt derzeit kein gutes Bild ab. Ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um mutmaßlich 0,6 Prozent für 2023 sieht nicht gut aus, vor allem im europäischen Vergleich. Die größte Volkswirtschaft der EU humpelt hinterher. Da kommt einiges zusammen, das nach unten zieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Industrie wurde lange durch billige Energie – insbesondere russisches Gas – verwöhnt, was ein Wettbewerbsvorteil war. Der Exportmotor – insbesondere gen China – lief auf Hochtouren. Und dann noch die lange Phase der Nullzinspolitik, was das Geldverdienen einfach machte. Das hat bei dem einen oder anderen Manager durchaus zu Trägheitsmomenten geführt.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Viele Unternehmen hat es kalt erwischt, als Zinsen und Energiepreise in die Höhe schossen und Exportaufträge wegbrachen. Die Konsumenten konnten zudem die Konjunktur kaum stabilisieren, weil die Kaufkraft wegen der hohen Inflation schrumpfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zurücklehnen in den Chefetagen wäre fatal

Inzwischen haben viele Firmen ihre Energiekosten gedrückt. Die Anpassung an das höhere Zinsniveau – das historisch gar nicht so hoch ist – vollzieht sich allmählich. Die Kaufkraft kommt aufgrund höherer Löhne wieder in Schwung. Das Minus von 0,6 Prozent ist quasi schon Geschichte. Vieles spricht dafür, dass in den nächsten Monaten wieder auf Wachstum umgeschaltet wird.

Gleichwohl wäre ein genügsames Zurücklehnen in den Chefetagen fatal. Die vielleicht größte Bedrohung für die Wirtschaft dürfte China werden – hier kündigt sich eine Art kalter Wirtschaftskrieg an. Neue Märkte in Asien müssen erschlossen werden. Das Energiesparen darf nur ein Anfang sein. Die Transformation hin zu erneuerbaren Energien muss konsequent voran getrieben werden. Es geht nicht nur ums Klima. Die neuen Technologien, vom Solarstrom für E-Autos bis zur Großwärmepumpe für Industriebetriebe, müssen vorangetrieben werden, weil diese nun die Wettbewerbsvorteile bringen.