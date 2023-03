Inflation und Zinsen: Auf eine gekonnte Dosierung kommt es an

Darum schließt das Eiscafé Tante Louise in der Holstenstraße in Kiel

Aus für Tante Louise in Kiel: Das Eiscafé in der Holstenstraße schließt. Das von Inhaber Daniel Bünting selbst kreierte und produzierte Eis ist aber weiterhin erhältlich – im Einzelhandel, in der Gastronomie und in Hotels. Was hinter dem Konzeptwechsel von Tante Louise steckt – und wo es die Sorten nun zu kaufen gibt.