Inflation wieder gestiegen - Teuerungsrate bei 7,9 Prozent

Nach zwei Monaten mit rückläufigen Werten ist die Teuerungsrate im August wieder sprunghaft gestiegen. Wie das Statistischen Bundesamtes jetzt bestätigte, liegt die Inflation in Deutschland bei 7,9 Prozent. Vor allem zwei Faktoren sorgten für den Sprung nach oben.

Das Leben in Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verteuert (Symbolbild).

Berlin. Nach zwei Monaten mit leichter Entspannung nähert sich die Inflation in Deutschland erneut der Acht-Prozent-Marke. Im August trieben steigende Energie- und Lebensmittelpreise die jährliche Teuerungsrate auf 7,9 Prozent. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag seine vor knapp zwei Wochen veröffentlichten vorläufigen Berechnungen.

Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt hatten die Inflation in Deutschland im Juni und Juli leicht gedämpft. Nach Angaben des Statischen Bundesamtes lag die Jahresteuerungsrate im Juli bei 7,5 Prozent. Im Juni waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat noch um 7,6 Prozent gestiegen und im Mai um 7,9 Prozent.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, das heißt diese können sich für einen Euro weniger leisten. Vor allem Preissprünge bei Energie infolge des Ukraine-Krieges und steigende Lebensmittelpreise heizen die Inflation in Europas größter Volkswirtschaft seit geraumer Zeit an.

Volkswirte rechnen in den kommenden Monaten mit weiter steigenden Verbraucherpreisen. Vorübergehend könnte die Inflationsrate in Deutschland zweistellig werden. Von Juli auf August des laufenden Jahres legten die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft nach Angaben der Wiesbadener Statistiker um 0,3 Prozent zu. Auch hierbei wurde die erste Schätzung bestätigt.

RND/dpa