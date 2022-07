Uniper vor der Pleite: Bundesregierung plant Schutzschirm für Gaskonzerne

Die Energiekrise droht zu eskalieren. Deutschlands größter Gasversorger Uniper droht die Pleite. Die Bundesregierung will nun einen Schutzschirm für bedrohte Energierunternehmen bereitstellen, um das Schlimmste abzuwenden. Die Situation erinnert an die Hochzeiten der Corona-Pandemie und an die Finanzkrise von 2008, berichtet der „Spiegel“.