Deutschland sucht den Superwald

Blankenburg. Wer durch die Wälder des Harzes streift, steht mittendrin im Klimawandel: tote Bäume, kahl-graue Berghänge. Langanhaltende Trockenheit und höhere Durchschnittstemperaturen haben dem einst so grünen Mittelgebirge in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Der Wassermangel im Sommer hat viele Bäume so sehr geschwächt, dass sie anfällig wurden für Pilze oder Insekten. Kommt dann ein Sturm, knicken die befallenen Bäume um wie Streichhölzer.

Die Fichte reagiert besonders sensibel auf den Klimawandel. Sie weist laut des Waldzustandsberichts von 2021 die höchste Sterberate im Vergleich zu den anderen Baumarten auf. Noch gehört der Nadelbaum mit einem Anteil von 25 Prozent zu den häufigsten Baumarten Deutschlands, doch wenn die Entwicklung der vergangenen Jahre anhält, dürfte sich das bald ändern.

Abgestorbene Fichtenwaldbestände prägen das Bild im Brockengebiet. Trockenheit und der Borkenkäfer haben große Bestände des Harzwaldes sterben lassen. © Quelle: Matthias Bein/dpa

Allein zwischen 2018 und 2020 sind im Harz 28 Prozent der Fichten infolge von Extremwetterereignissen abgestorben, hat das Thünen-Institut des Bundeslandwirtschaftsministeriums ausgerechnet. Der Schaden wird auf 12,7 Milliarden Euro geschätzt. Eine satellitenbildbasierte Auswertung des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums ergab, dass 25.000 Hektar der Waldfläche des niedersächsischen Teils des Harzes – er umfasst insgesamt rund 80.000 Hektar – in den letzten fünf Jahre erhebliche Schäden aufweisen.

Dramatische Einbußen in der Waldwirtschaft

Das Waldsterben hat nicht nur für die Umwelt drastische Auswirkungen. Es führt auch zu enormen finanziellen Einbußen für Waldbesitzer wie Prinz Christoph Stolberg zu Stolberg. „Das Schadholz muss geerntet und verkauft werden. Da Millionen von Kubikmeter Holz auf einmal auf den Markt kommen, sind die Preise stark gesunken, teilweise um zwei Drittel. Heißt: Wir erleben große Wertverluste beim Holzverkauf“, klagt er. Die zweite finanzielle Auswirkung des Klimawandels betrifft die Aufforstung. Die sei teuer, so Prinz Stolberg zu Stolberg, denn: „Je nach Lage müssen Bodenvorbereitungen getroffen, Pflanzen gekauft und gesetzt werden. Dazu kommt der Verbissschutz, der Tierfrass abhalten soll, und die Pflege der jungen Bäume.“ Ein Hektar Wald wieder aufzuforsten koste je nach Baumart und Methode zwischen 8000 und 20.000 Euro, erklärt der Forstbesitzer. Die ersten Erlöse gebe es dann frühestens nach 25 Jahren.

Ein weiteres Problem: Inzwischen ist es nicht mehr nur die für den Harz typische Fichte, die dem Klimawandel zum Opfer fällt. Auch Baumarten wie Eiche und Buche leiden, obwohl diese eigentlich als klimaresilient gelten. Dem Forstwissenschaftler und Agrarökonomen Ben Kowalski bereitet das große Sorgen. Derzeit sei der Harz am stärksten von Klimawandel betroffen. „Aber wir gehen leider davon aus, dass es andere Wälder in ganz Europa Stück für Stück ebenso treffen wird“, sagt Kowalski. Zwar könne der Wald die derzeitigen Schäden prinzipiell selbst regenerieren. Doch das würde Jahrhunderte dauern. „Diese Zeit haben wir Menschen nicht, denn wir brauchen den Wald zum Leben – vor allem fürs Klima, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht.“

Initiative als Lösungsbeschleuniger

Schnelles Handeln ist also gefragt, weshalb Kowalski, Christoph Stolberg zu Stolberg und weitere Mitstreiter die Future Forest Initiative (FFI) gegründet haben, die seit Februar 2022 als GmbH & Co. KG besteht. Ihr Ziel: den Wald bedürfnis- und zukunftsorientiert umbauen, resilientere Ökosysteme etablieren – und, so formuliert es FFI-Mitgründer und Unternehmer Marcus Plättner, „den Harz in eine Modellregion verwandeln, die als Inspiration für andere Regionen in Europa dient“.

Dafür vernetzt die Future Forest Initiative relevante Akteure aus verschiedenen Branchen, für die der Wald von Bedeutung ist – etwa Forstbesitzer, Förster, Politiker, Wissenschaftler sowie staatliche und private Institutionen – mit dem Know-how der internationalen Gründer- und Start-up-Szene, darunter besonders Green-Tech-Unternehmen. Kurz gesagt: „Moderne Technik, Innovationen und Wissenschaft treffen auf Kapitalkraft, um den Wald mit frischen Ideen und Gründergeist wieder aufzuforsten“, sagt Plättner.

© Quelle: privat

Innovative Waldwirtschaft

Auf Veranstaltungen und Events der FFI entstehen so Lösungen, die dem Wald beim Klimawandel helfen und gleichzeitig den Waldbesitzern eine Lösung ihrer Herausforderungen bieten können. Klar ist für die Initiatoren, dass die Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels neu gedacht werden muss, etwa beim Holzverkauf. Baumstämme, die so beschädigt sind, dass sie sich nicht mehr für das Sägewerk eignen, können noch mittels Pyrolyse zu Holzkohle verwandelt und verkauft werden.

Für Waldbewirtschafter wie Christoph Stolberg zu Stolberg können solche Lösungen überlebenswichtig sein. „Dank der Vernetzung durch die Future Forest Initiative habe ich den schnellsten Zugang zu den neusten technischen Entwicklungen, die mir helfen können, möglichst schnell und beständig die beschädigten Flächen wieder zu bewalden“, sagt er.

Unternehmen unterstützen die Initiative

Neben Treffen von Akteuren und Vorträgen gibt es eine weitere, wichtige Säule der Future Forest Initiative: Unternehmen und Investoren können die Initiative unterstützen und dazu beitragen, innovative Lösungen voranzutreiben. Zugleich werden ausgewählte Start-ups durch die FFI mit einem Mentoring-Programm zur Marktreife gebracht. Oft werden Projekte auch wissenschaftlich begleitet.

Für ihre Arbeit hat sich die Initiative einen exponierten Standort gewählt: das Große Schloss in Blankenburg am Harz, Europas größtes noch erhaltenes Welfenschloss. „Hier sind wir mitten im Geschehen. Die Problematik des absterbenden Waldes im Oberharz hat bereits den Unterharz erreicht. Wir nutzen die Wälder um Blankenburg (Harz) herum als Testfelder für die Erprobung der Innovationen der Startups“, sagt Ben Kowalski. Das können Themenfelder sein wie natürliche Produkte (Alginate) herzustellen, die das Anwachsen von Baumsetzlingen nach der Pflanzung stärken, die Automatisierung von Arbeitsschritten voranzubringen, um dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften entgegenzukommen, oder künstliche Intelligenz zu entwickeln und zu nutzen, um etwa Luftbilder automatisch zu analysieren und die Bewirtschafter vor Problemen zu warnen.

Digitalisierung für den Wald

Besonders digitale Methoden können beim klimagerechten Waldumbau helfen, schätzt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein, die in den vergangenen Jahren Green-Start-ups fördert, darunter auch die FFI. „Das Vorhaben bietet das Potenzial eines sehr praxisnahen Austauschs zwischen Gründerszene und Waldbesitz“, sagt Benjamin Weinert, DBU-Referatsleiter Landnutzung und Digitalisierung. Die Akteure würden sich etwa bei gemeinsamen Waldbegehungen auf Augenhöhe begegnen und voneinander lernen. „Durch die konstruktive und lösungsorientierte Atmosphäre gelingt es, den Nutzen digitaler Methoden für eine klimagerechte Waldbewirtschaftung zu diskutieren und zu testen“, so Weinert.

Synergieeffekte für lokale Unternehmen

Die Versuchsprojekte der FFI, die der Natur nützen, helfen aber auch lokalen Firmen, die diese beispielsweise betreuen und warten. „Stück für Stück kann hier in Blankenburg ein grünes Wirtschaftssystem entstehen. Unternehmen wie etwa das Schlosshotel verfolgen jetzt bereits eine besondere Nachhaltigkeitsstrategie“, berichtet Plättner.

Neben lokalen Projekten agiert die FFI aber auch auf Bundes- und internationaler Ebene: Auf dem Dach des Reichstagsgebäudes haben sie ein parlamentarisches Frühstück veranstaltet, wo Politiker ihren Blickwinkel einbringen konnten. Ende März veranstalteten sie die erste Konferenz in Brüssel.

„Alles in allem ist unser Tun ein sehr dynamischer Prozess, wo Ideen ausgetauscht, ausprobiert und weiterentwickelt werden. Das macht es so interessant“, sagt Marcus Plättner stolz und ergänzt: „Mit der Future Forest Initiative sind wir ein Start-up, die als Erste in Europa derart arbeiten. Man könnte also sagen: Davos war gestern, Blankenburg ist jetzt!“