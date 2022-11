Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof: Können jetzt 47 Filialen gerettet werden?

Möglicherweise können 47 Filialen der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gerettet werden. Eine Übernahme durch den Online-Händler Buero.de steht einem Medienbericht zufolge im Raum. Gerettet werden könnten demnach vor allem Geschäfte in mittelgroßen Städten.

Ein Passant läuft an der Galeria Kaufhof/Karstadt Filiale in der Dortmunder Innenstadt vorbei (Archivbild).

Berlin. Einem Medienbericht zufolge könnte 47 Filialen der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof doch noch gerettet werden. Der Online-Händler Buero.de hat demnach Interesse an den Kaufhäusern bekundet.

Wie das Nachrichtenportal „n-tv.de“ berichtet, hat Buero.de sein Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Kaufhauskette ausgeweitet. Statt an 40 Kaufhäusern hat Buero.de-Chef Markus Schön nun offenbar Interesse an 47 Standorten – vor allem in mittelgroßen Städten.

Galeria Kaufhof muss ein Drittel ihrer Filialen schließen Die Warenhauskette will mindestens ein Drittel ihrer 131 Filialen aufgeben, unter den 17.400 Beschäftigten soll es auch zu Kündigungen kommen. © Quelle: Reuters

Galeria Karstadt Kaufhof: Welche Filialen gerettet werden könnten

Der Liste zufolge, die auch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, handelt es sich um Filialen in den folgenden Städten:

Aachen

Aschaffenburg

Augsburg

Bad Homburg

Bad Kreuznach

Bamberg

Bayreuth

Celle

Chemnitz

Coburg

Cottbus

Düren

Erfurt

Erlangen

Esslingen

Euskirchen

Freiburg

Fulda

Gießen

Goslar

Göttingen

Halle

Heidelberg

Kempten

Konstanz

Landshut

Leonberg

Leverkusen

Limburg

Lörrach

Lüneburg

Magdeburg

Memmingen

Neuss

Offenburg

Oldenburg

Paderborn

Regensburg

Rosenheim

Schweinfurt

Siegburg

Siegen

Singen

Speyer

Sulzbach

Wismar

Galeria Karstadt Kaufhof hatte in der vergangenen Woche Insolvenz beantragt. Es wurde angekündigt, dass über 40 Filialen in ganz Deutschland von der Schließung bedroht sind. Auch Kündigungen unter den 17.000 Mitarbeitern der Kaufhäuser wurden bereits angekündigt.

Bereits im Jahr 2020 hatte die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof etliche Filialen geschlossen. Das betraf insgesamt 50 Häuser. Ursprünglich war zunächst die Schließung von 62 Filialen geplant. Zwölf Warenhäuser konnten aber noch gerettet werden.

RND/ag mit dpa