Intel-Chipfabriken in Magdeburg: Linke fordert Klarheit über Milliardensubventionen

Mit insgesamt 10 Milliarden Euro will die Bundesregierung den Intel-Konzern beim Bau zweier Chipfabriken in Magdeburg unterstützen. Angesichts der hohen Summe fordert die Bundestagsfraktion der Linken eine bessere Einbeziehung des Bundestags. „Das ist schon ein starkes Stück: In der Causa Intel wird fast ausschließlich am Parlament vorbei kommuniziert“, sagte ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Christian Leye dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Leye versucht seit dem vergangenen Dezember, Klarheit über den Stand der Dinge und die getroffenen Vereinbarungen zu bekommen. Im Dezember war bekannt geworden, dass Intel das Projekt verschiebt und höhere Zuschüsse fordert, um Kostensteigerungen auszugleichen. Informationen dazu hätten die Abgeordneten aus den Medien bekommen, nicht von Regierungsvertretern im Wirtschaftsausschuss, kritisiert Leye: „Selbst in nichtöffentlichen Ausschüssen werden die Fragen der Abgeordneten von Regierungsseite in der Mehrheit abgebügelt und das, obwohl Intel wiederholt auf der Tagesordnung stand.“

40 Prozent Zuschuss sind inzwischen üblich

Auch in der aktuellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion beruft sich das Wirtschaftsministerium in vielen Punkten auf laufende Verhandlungen oder die Zuständigkeit des Unternehmens. Die Anfrage stammt vom 26. Mai, die Antwort vom 23. Juni – dazwischen hat die Bundesregierung mit Intel eine Grundsatzvereinbarung zur Förderung des Projekts geschlossen. Viele Details sind über die Medien bekannt geworden, „so geheim können die Informationen nicht sein“, sagt Leye. Außerdem gäbe es auch dann einen Weg: „Warum nutzt die Bundesregierung nicht die Möglichkeit der Hinterlegung von Dokumenten in der Geheimschutzstelle?“

Intel hatte 2022 angekündigt, rund 17 Milliarden Euro in Magdeburg zu investieren. Der Bund wollte das mit 6,8 Milliarden Euro unterstützen. Wegen steigender Kosten und der abflauenden Chipkonjunktur stellte der Konzern die Pläne später infrage. Man einigte sich auf höhere Investitionen mit höheren Zuschüssen. Branchenkenner rechnen nun mit insgesamt 28 Milliarden Euro bei knapp 10 Milliarden Euro Bundesbeteiligung. Die Chiphersteller sind international extrem umworben, rund 40 Prozent Zuschuss beim Bau einer neuen Fabrik sind inzwischen üblich.

Wie das Geld in Magdeburg verwendet wird, ist nach wie vor nicht bekannt. Unter anderem geht es darum, langfristig niedrige Strompreise sicherzustellen. Die EU-Genehmigung für die Hilfen steht allerdings noch aus. „Angesichts der im Raum stehenden Fördermittel für einen milliardenschweren Konzern braucht es den wachsamen Blick des Bundestags, um Projekte dieser Art in Zukunft nicht zu gefährden“, sagt Leye. „Es braucht jetzt mehr Transparenz gegenüber dem Parlament.“