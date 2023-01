Vielen Dank, Intel!

Der Chiphersteller verlangt preiswerten Strom für seine geplanten Fabriken in Magdeburg - und zwar aus erneuerbaren Quellen. Das zeigt, wie wichtig die regenerativen Energien für den Standort Deutschland sind. Das Intel-Vorhaben wird so zu einem Modellprojekt für den Umbau des Energiesystems, meint Frank-Thomas Wenzel.

Frankfurt am Main. Dem Management des Chipherstellers Intel gebührt aufrichtiger Dank. Keyvan Esfarjani, Mitglied des Vorstands, forderte kürzlich Stromkosten von sechs bis acht Cent pro Kilowattstunde als eine Bedingung für eine wettbewerbsfähige Produktion in den zwei geplanten Halbleiterfabriken in Magdeburg. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat gerade konkretisiert, was dahintersteckt: Intel sei stark an erneuerbaren Energien interessiert, deshalb sei der Bau großer Windparks im Land ein Thema. Intel will die Stromversorgung für die Produktion von Highend-Chips mit verlässlicher und preiswerter Energie dauerhaft absichern, die von Windrädern erzeugt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wohl und Wehe des derzeit vermutlich wichtigsten industriellen Investitionsprojekts hierzulande hängt davon ab, ob es in Sachsen-Anhalt gelingt, ausreichend Windstrom zu organisieren. Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dass die Zukunft des Industriestandorts Deutschland maßgeblich vom Ausbau der Erneuerbaren abhängt, dann wäre er jetzt erbracht. Die modernsten Modelle der modernen Windmühlen können tatsachlich problemlos Strom für sechs bis acht Cent erzeugen. Damit die elektrische Energie auch verlässlich zur Verfügung steht, müssen außerdem Windparks an verschiedenen Standorten miteinander verkoppelt werden. Zudem braucht es Erzeugungsanlagen, die einspringen, wenn überall in dem Bundesland Flaute herrscht. Dafür gibt es verschiedene Lösungen: Von Strom aus Bioenergie bis zur Lieferung von Offshore-Windstrom.

Die Forderungen von Intel haben das Zeug dazu, die Versorgung der Chipfabriken zu einem Modellprojekt für den unabdingbaren Umbau des Energiesystems zu machen. Deshalb gebührt Intel Dank.