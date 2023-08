Berlin. Die Spitze der Grünen-Fraktion im Bundestag will mit einer milliardenschweren Investitionsagenda die Konjunktur ankurbeln. „Wir brauchen eine kluge Investitions­agenda als Impuls für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und die Wettbewerbs­fähigkeit des Standorts Deutschland“, heißt es in einem Papier, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Unter anderem geht es dabei um Investitionen in Zukunfts­technologien, in die öffentliche Infrastruktur und in Gebäude.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir gehen als Bund kräftige Schritte voran und stellen die dringend notwendigen Investi­tionen von insgesamt 30 Milliarden Euro zur Verfügung“, schreiben darin die Fraktions­vorsitzende Katharina Dröge sowie die Fraktionsvizes Andreas Audretsch und Julia Verlinden. Die Finanzierung solle in besonderem Maße über den Wirtschafts­stabilisierungsfonds (WSF) sichergestellt werden.

Dürr: Problem ist, dass es zu viel Bürokratie gibt

Genau das stößt in der FDP-Fraktion allerdings auf Kritik. „Das Problem ist nicht, dass es in Europa zu wenig Subventionsprogramme oder zu wenig Mittel gibt“, sagte Fraktionschef Christian Dürr dem RND. Die Subventionen in der EU seien sogar deutlich höher, als es der Inflation Reduction Act in den USA sei, sagte er mit Blick auf das US‑Subventionsprogramm, von dem in der Investitionsagenda der Grünen-Fraktion die Rede ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Problem ist, dass es zu viel Bürokratie gibt. Genau das beklagen auch die Unternehmen“, meint Dürr. Er freue sich über jede Unterstützung, genau dort anzusetzen. „Aber neue Subventionen in Deutschland auf Pump sind nicht die Lösung.“ In jedem Fall wäre es richtig, für zusätzliche private Investitionen durch mehr Entlastung zu sorgen.

Muss Deutschland wirklich eine Deindustrialisierung fürchten? Die deutsche Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Schon macht das böse Wort der Deindustrialisierung die Runde. Aber führen die oft genannten Probleme tatsächlich zu einem Niedergang der Industrie? Eine Analyse. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Grünen-Fraktion will 30 Milliarden Euro investieren

Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung leiste dazu einen wichtigen Beitrag. „Wir sind da aber offen für mehr“, sagt der Fraktionschef, der auf eine Ausweitung der Abschreibungs­möglichkeiten setzt. „So könnte die degressive AfA, die bereits 2022 für Investitionsimpulse gesorgt hat, wieder eingeführt werden“, meint Dürr. 9 von 10 Euro würden durch die Privatwirtschaft investiert. „Da ist der Hebel am größten“, sagt Dürr. Dabei hoffe er auf Offenheit der Grünen.

Um der Konjunktur neuen Schwung zu geben, hatte die Spitze der Grünen-Fraktion am Montag ein Investitionsprogramm vorgelegt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Baubranche. Die dafür erforderlichen 30 Milliarden Euro sollen in besonderem Maße aus dem Wirtschafts­stabilisierungsfonds (WSF) kommen, einem Sondertopf, der im vergangenen Jahr reaktiviert wurde.