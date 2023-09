Zu hohe Strahlungswerte: Apple droht iPhone‑12-Rückruf in Frankreich

Oktoberfest in Bad Segeberg

Der Countdown läuft. Am Freitagnachmittag wird das Oktoberfest bei Möbel Kraft in Bad Segeberg mit dem ersten Anstich im Festzelt offiziell eröffnet. An vier Wochenenden regieren an der Ziegelstraße dann wieder Dirndl und Lederhosen. Und es wird eine Menge geboten.