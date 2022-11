Lieferprobleme beim iPhone 14 Pro wegen Corona-Beschränkungen in China

Apple hat aufgrund von Corona-Beschränkungen in China Lieferengpässe bei seinen jüngsten iPhone-Modellen angekündigt. Die Produktion im Hauptwerk in der Stadt Zhengzou läuft unter signifikant reduzierter Kapazität. Kunden müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen.