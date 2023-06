Früherer Wirecard-Chef: Breitseite gegen Markus Brauns Verteidigung

München. Hauptaufgabe eines Insolvenzverwalters ist es, für Gläubiger möglichst viel Geld zu sichern. Deshalb spürt Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffe seit Jahren den angeblich hoch lukrativen Asiengeschäften (TPA) und damit verbundenen Treuhandmilliarden nach, die laut Wirecard-Bilanzen existiert haben. Sie zu entdecken, wäre ein fetter Happen für Anleihegläubiger und Banken, die an Wirecard hohe Kredite vergeben und nichts mehr zurückbekommen haben. Aber was Jaffe dazu per Sachstandsbericht schreibt, spricht eine so klare wie ernüchternde Sprache. „Die vermeintlichen Treuhandgelder sowie das behauptete und bilanzierte TPA-Geschäft mit Milliardenerträgen hat es bei Wirecard nicht gegeben“, lautet sein Fazit.

Das sei Ergebnis einer vertieften Prüfung. Für den parallel laufenden Münchner Betrugsprozess gegen den früheren Wirecard-Chef Markus Braun und zwei Mitangeklagte ist das von zentraler Bedeutung. Denn Braun behauptet, zu Unrecht auf der Anklagebank zu sitzen und nicht Kopf einer Betrügerbande, sondern selbst Betrogener zu sein. Dritte hätten in realen Asiengeschäften gewonnene Gelder geraubt. Mindestens 2 Milliarden Euro seien das gewesen. „Die Indizien sind gewaltig, dass die realen Zahlen deutlich größer sind“, hat Braun im Prozess behauptet. Dafür gebe es mathematisch zwingende Belege. Die will sein Verteidigerteam am 13. Juli präsentieren.

Wirecard: Mit der Existenz der Treuhandmilliarden steht und fällt Brauns Verteidigung

Das dürfte anspruchsvoll werden, studiert man Jaffes 139-seitigen Bericht. Vor allem gilt das für 1,9 Milliarden Euro, die beim Zusammenbruch des damaligen Dax-Konzerns auf Treuhandkonten zweier philippinischer Banken gelegen haben. Dorthin waren sie angeblich zuvor von der Treuhandbank OCBC in Singapur transferiert worden. Mit der Existenz dieser Gelder steht und fällt Brauns Verteidigungsstrategie.

Die philippinischen Banken hätten mehrfach bestätigt, dass Bankbestätigungen über die angeblichen Treuhandkonten gefälscht seien, betont indessen Jaffe. „Dementsprechend steht fest, dass zumindest die philippinischen Banken keine Treuhandgelder gehalten haben“, schreibt er. Sind die Milliarden beim Transfer von Singapur auf die Philippinen verschwunden? Das würde voraussetzen, dass sie im Stadtstaat vorher existiert haben.

Der ist für sein strenges Bankgeheimnis bekannt. Jaffe hat es Jahre gekostet, öffentlich auch verwertbare Auskunft zu bekommen. Es sei aber gelungen, „die Bank, die die Treuhandkonten vermeintlich führte, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens dazu zu verpflichten, die vollständigen Kontoauszüge über die vermeintlichen Treuhandkonten, auf denen sich die vermeintlichen Treuhandgelder bis Ende 2019 befunden haben, herauszugeben“, schreibt Jaffe.

Weder in Singapur noch auf den Philippinen gab es je Treuhandmilliarden

Resultat: Weder 2018 noch 2019 oder in Vorjahren habe es in Singapur mit Milliarden Euro gefüllte Treuhandkonten gegeben. „Es ist erwiesen, dass die angeblichen Treuhandgelder der Wirecard bei der OCBC-Bank zu keinem Zeitpunkt existierten“, stellt Jaffe klar und geht noch einen Schritt weiter. Er könne „auch positiv nachweisen, dass die Behauptung von Wirecard, ein profitables TPA-Geschäft geführt zu haben, falsch war“.

Hätte das vor Gericht Bestand, wäre es der Sargnagel für Brauns Verteidigung. Jaffe ist sich sicher. Bei Wirecard existiere kein Nachweis, dass es jemals Händler für das behauptete TPA-Geschäft gegeben habe. Jedes Dokument, das das vermeintlich beweise, sei nachweisbar gefälscht. „Es ist nicht denkbar, dass ein Geschäft der Größenordnung, die Wirecard vorgegeben hat, ohne Spuren in den Daten des Unternehmens blieb“, betont Jaffe. 2019 habe dieses behauptete Transaktionsvolumen 51 Milliarden Euro betragen. Zudem konnten befragte Wirecard-Mitarbeiter auch in Asien keine konkreten Händler benennen, die dieses Geschäft gebracht haben sollen. Nach dem Wirecard-Kollaps habe sich ferner keiner dieser Händler gemeldet.

Letzteres macht mehr als stutzig. Bereits eine kurzfristige Sperrung der Wirecard-Tochter WD Card Solutions in England im Zuge der Pleite habe dazu geführt, dass sich eine Vielzahl von Kunden beschwert und erhebliche Schäden reklamiert hätten, weiß Jaffe. Beim vielfach größeren TPA-Geschäft dagegen gab es keine einzige Beschwerde oder Nachfrage. Was Brauns Verteidigung dem am 13. Juli entgegensetzen will, bleibt abzuwarten. Auch Jaffe soll im Prozess übrigens noch als Zeuge aussagen.