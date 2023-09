Produktionsausfall durch IT-Panne: VW auf Spurensuche im Datennetz

Wolfsburg. Nach einem mehrstündigen Stillstand laufen die IT-Systeme bei Volkswagen wieder, aber eine Erklärung für die Panne hat der Konzern zumindest offiziell bisher nicht. Nach wie vor spreche jedoch nichts für einen Hackerangriff, hieß es. Seit Donnerstagfrüh wird die Fertigung wieder hochgefahren, nachdem sie durch die IT-Störung in mehreren Werken des Konzerns blockiert worden war. Auch Händler waren zum Teil lahmgelegt.

Alle Werke auf einer Plattform

VW steuert seine gesamte Produktion über eine integrierte Software-Plattform, die „Volkswagen Industrial Cloud“. Die großen Partner sind dabei Siemens und die Amazon-Cloudsparte AWS. Entsprechend pflanzten sich die Probleme im Produktionsverbund fort. Neben dem Stammwerk in Wolfsburg waren auch die anderen deutschen VW-Standorte betroffen. In Hannover etwa, wo Transporter, Multivan und der elektrische ID.Buzz gebaut werden, fielen am Mittwoch die Spät- und die Nachtschicht aus.

Die Probleme, die am Mittwoch um die Mittagszeit begannen, setzten sich auch zu anderen Konzernmarken fort. So musste Porsche nach Angaben eines Unternehmenssprechers die Produktion in Zuffenhausen am Mittwoch von 17 bis 23 Uhr unterbrechen und in Leipzig von 19 bis 2.45 Uhr. Auch in Osnabrück, wo VW für die Konzerntochter die Einstiegsmodelle Cayman und Boxster baut, stand die Fertigung still.

Bei Händlern ging nichts mehr

Bei Händlern und Werkstätten ging am Mittwoch nichts mehr. „Wir waren komplett down“, sagte ein Händler dem RND. Weder das System für die Teileversorgung habe funktioniert, noch die Abrechnung. „Wir konnten nicht arbeiten“, sagte der Händler, „es war ein verlorener Tag“. Ausfälle habe es schon gelegentlich gegeben, aber nicht in dieser Dimension. „Volkswagen und die IT...“, sagt er nur. Die Erklärung aus dem Bauchgefühl: Da habe Woflsburg wohl wieder an der faschen Stelle gespart.

Am Donnerstag liefen die Systeme aber auch bei den Händlern wieder. „Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil“, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. „Die betroffenen Anwendungen werden aktuell wieder hochgefahren. Der weltweite Produktionsverbund läuft an, die Produktion soll planmäßig erfolgen.“

Toyota stand vor vier Wochen still

Der Fall erinnert an einen IT-Ausfall beim Konkurrenten Toyota. Dort musste vor vier Wochen die gesamte Produktion in Japan gestoppt werden, weil die Teilebestellungen nicht mehr verwaltet werden konnten. In der Autoproduktion werden Bauteile und vormontierte Module minutengenau direkt ans Band geliefert. Kann man sie nicht im gleichen Takt bei Zulieferern und Transporteuren abrufen, bricht Chaos aus.

Netzwerkstörung bei VW behoben: Produktion läuft wieder an VW hatte in der Nacht mit einem umfassenden Produktionsausfall zu kämpfen. Am Morgen dann Entwarnung. © Quelle: dpa

Bei Toyota war über einen Hackerangriff spekuliert worden, zumal Japan in jenen Tagen heftig aus China kritisiert wurde: Die Regierung hatte beschlossen, aufbereitetes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer zu leiten. Der Autokonzern erklärte den Totalausfall später jedoch mit Fehlern bei der Aktualisierung des IT-Systems. Bei diesem Update sei auf einigen Servern der Speicherplatz ausgegangen, sodass die Installation abgebrochen werden musste. „Das System wurde wiederhergestellt, nachdem die Daten auf einen Server mit größerer Kapazität übertragen wurden“, teilte Toyota später mit.

Auch bei VW vermutet man interne Ursachen, obwohl die Lage hier nicht so klar ist. Das „Handelsblatt“ berichtet unter Berufung auf Insider, dass sich untypische Dateninhalte innerhalb der IT-Struktur vervielfältigt hätten. Um die Ursache zu finden, seien nach und nach Dienste abgeklemmt und wieder verbunden worden. „Letztlich lag der Kern des Problems aber zentral in Wolfsburg“, zitiert die Zeitung den Insider. Das Datenpaket sei in der Nacht identifiziert und isoliert worden.

Gegen eine Cyberattacke spricht zumindest, dass die Aufklärung vergleichsweise schnell geschah. Professionelle Hacker hätten wohl mehr Schaden angerichtet, wenn sie so weit ins System vorgedrungen wären. Zudem ist ihr Ziel normalerweise Lösegeld, das man - selbst wenn VW zahlen würde - so schnell sicher nicht abgewickelt hätte. Theoretisch möglich bliebe ein politisch motivierter Angriff.

VW hatte den für akute Fälle vorgesehenen Krisenstab eingesetzt. Der Konzern hat in der Vergangenheit öfter Schlagzeilen mit IT-Problemen gemacht. Allerdings betrafen sie in der Regel die Software in den Fahrzeugen. In diesem Fall geht es um die Unternehmenssysteme, die ins Ressort von Vorständin Hauke Stars fallen. Die frühere Managerin der Deutsche Börse AG war Anfang 2022 zu Volkswagen gewechselt und ist dort für IT und Organisation verantwortlich.

Intern dürfte es nun auch um die Schuldfrage gehen. Der Produktionsausfall lasse sich relativ schnell aufholen, hieß es. Einige Werke sind im Moment ohnehin schlecht ausgelastet. Die Kosten der Betriebsunterbrechung dürften aber dennoch erheblich sein. Ob der Konzern selbst sie tragen muss, einer der technischen Partner oder eine Versicherung - das wird vom Ergebnis der Untersuchung und den jeweiligen Verträgen abhängen.