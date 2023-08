﻿Ja, es ist Krise – aber viele Probleme sind hausgemacht

Es ist nicht so, als hätte es an schlechten Nachrichten zur Konjunktur gemangelt. Die Wirtschaft stagniert, die Inflation bleibt zäh, der erhoffte Aufschwung bleibt aus. Jetzt reiht sich eine neue Zahl in die ungemütlichen Nachrichten ein: Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, wenn auch nur leicht.

Dass die Zahl der Arbeitslosen zur Sommerpause hochgeht, ist nicht ungewöhnlich. Viele Verträge enden im Sommer, neue beginnen erst im Herbst. Und zwischen Schule und Ausbildung melden sich nicht wenige arbeitslos. Das war schon vor der Krise so.

Doch ein Blick auf die jüngsten Zahlen zeigt auch: Selbst im Vergleich zum Juli 2022 hat die Zahl der Arbeitslosen zugelegt. Allein mit dem Sommer lässt sich die Delle also nicht erklären. Der Pessimismus in den Unternehmen greift um sich, Ausläufer der Konjunkturflaute sind am Arbeitsmarkt angekommen.

Wirklich überraschend ist das nicht. Dass die Zinsschritte der EZB ihre Spuren hinterlassen würden, war unvermeidlich. Ja, es ist Krise. Und die geht an den Jobcentern der Republik nicht spurlos vorbei. Grund für Alarmismus ist das allerdings nicht – von Schreckensszenarien wie Massenarbeitslosigkeit kann nicht die Rede sein. Zumal vieles darauf hindeutet, dass sich die Stimmung im nächsten Jahr aufhellt.

Lähmende Bürokratie

Und dennoch sollten bei der Bundesregierung die Alarmglocken schrillen – spätestens jetzt. Es gibt wenige Bereiche, die für die Menschen so sensibel sind wie die Frage nach sicheren Arbeitsplätzen. Schon kleine Veränderungen können Verunsicherung auslösen. Nicht alles hat die Ampel selbst in der Hand, aber viele Probleme sind hausgemacht und längst bekannt – etwa die lähmende Bürokratie. Wann soll etwas passieren, wenn nicht jetzt?

Es braucht wettbewerbsfähige Unternehmen

Beim Blick auf den Arbeitsmarkt ist die Versuchung groß, sich auf die Demografie zu verlassen: Sie wird jenseits kurzfristiger Schwankungen dafür sorgen, dass Arbeitskräfte knapp bleiben. Das gilt aber nur, wenn es genug wettbewerbsfähige Unternehmen gibt. Und sie brauchen zukunftsfähig qualifizierte Menschen. Die Zahlen vom Juli sind deshalb auch eine Mahnung, den Arbeitsmarkt nicht als Selbstläufer abzuhaken.