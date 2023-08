Alle Toyota-Fabriken in Japan stehen still

Diese Luftaufnahme zeigt das Toyota-Werk Takaoka in Toyota, Zentraljapan. Alle 28 Fahrzeugmontagelinien in Toyotas 14 Autowerken in Japan wurden am Dienstag, 29. August 2023, wegen eines Problems in seinem Computersystem, das die eingehenden Autoteile verarbeitet, abgeschaltet.

© Quelle: -/Kyodo News via AP/dpa