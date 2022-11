Bericht: Jeff Bezos und Jay-Z am Kauf eines NFL-Teams interessiert

Gegen den THW Kiel zieht der TBV Lemgo im Bundesliga-Duell am Sonnabend alle Register. Kurzfristig versuchen die Ostwestfalen, eine Spielberechtigung für Torwart-Blitztransfer Borko Ristovski zu bekommen. Aber auch beim THW Kiel bahnt sich ein Comeback an. Besonders motiviert ist Lemgos Lukas Zerbe vor seinem Auftritt in Kiel, das bald nicht mehr Urlaubsort, sondern Zuhause für den Außen wird.