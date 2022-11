Spektakulärer Wechsel: Ex-Bundesbankchef Weidmann kontrolliert künftig die Commerzbank

Deal über 27 Jahre: Katar liefert Flüssigerdgas nach China

Katar und China haben einen Vertrag über die Lieferung von Flüssigerdgas unterzeichnet. Der Energiekonzern Qatar Energy will in den kommenden 27 Jahren mehr als 100 Millionen Tonnen LNG an das chinesische Unternehmen Sinopec liefern. Der Deal hat auch Folgen für die Beziehungen des Emirats mit Europa.