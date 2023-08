„Plötzlich und unerwartet“: Daimler-Trucks-Finanzvorstand Jochen Goetz verstirbt bei Unfall

Kostenfrei bis 15:50 Uhr lesen

Open-Air-Veranstaltung

Ackerkino am Großen Segeberger See: Diese Filme sind im Programm

Kurzfilme im Strandkorb schauen: Das „Jürgens am See“ verwandelt sich am 18. August um 20 Uhr in ein Open-Air-Kino. Die Veranstalter wollen beim vierten Ackerkino in Bad Segeberg Filme von regionalen und internationalen Künstlern auf die Leinwand bringen. Das ist im Programm.