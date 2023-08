Die schöne neue Welt des Xi Jinping

Peking. Nichts fürchtet Pekings Parteiführung mehr als perspektivlose Jugendliche, die ihren Frust auf die Straße bringen. Umso alarmierender ist die Jugend­arbeitslosigkeit in den chinesischen Städten, die im Juni auf ein historisches Hoch von 21,3 Prozent gestiegen ist. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist sie mittlerweile noch höher: Allein im August sind weit über elf Millionen Universitäts­absolventen auf den Arbeitsmarkt geströmt.

Worte wie aus einem Orwell-Roman

Am Dienstag hat nun das Pekinger Statistikamt eine Lösung mit „chinesischen Eigenschaften“ gefunden: Die Behörde gab kurzerhand bekannt, die Daten zur urbanen Jugend­arbeitslosigkeit zu suspendieren. Angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung müsse die Statistik „weiter optimiert werden““, sagte Sprecher Fu Linghui. Seine Aussage liest sich, als stamme sie direkt vom orwellschen „Ministerium für Wahrheit“.

Auf der Onlineplattform Weibo reagierte die chinesische Internet­gemeinde mit beißendem Zynismus. „Die Arbeitslosen­quote hat offensichtlich die Kapazitäten des Statistikamts überstiegen“, schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: „So was kann man sich echt nicht ausdenken.“ Manche Kommentatoren merken ironisch an, man müsse der Behörde zugutehalten, dass sie die Daten zumindest nicht fälsche.

Unter Staatschef Xi Jinping ist die Volksrepublik China zunehmend zu einer Blackbox geworden. Die Regierung versucht flächendeckend, mit Intransparenz und Zensur die eigenen Probleme zu vernebeln. Während der knapp dreijährigen „Null-Covid“-Isolation hat der heute 70-Jährige mit einer unglaublichen Geschwindigkeit dafür gesorgt, dass immer weniger Missstände an die Öffentlichkeit gelangen: Bisher öffentliche Statistiken wurden nicht mehr publiziert, akademische Datenbanken für das Ausland gesperrt und etliche Korrespondenten des Landes verwiesen.

Marktrecherchen können Spionage sein

Auch internationale Unternehmen tun sich immer schwerer: Aufgrund eines im Juli eingeführten „Anti-Spionage-Gesetzes“ stehen harmlose Markt­recherchen potenziell unter Verdacht, gegen die nationale Sicherheit zu verstoßen. Und chinesische Wirtschafts­experten, die zuvor ihre unabhängigen Analysen in den sozialen Medien des Landes teilen konnten, haben staatliche Maulkörbe verpasst bekommen.

Gleichzeitig versucht die chinesische Regierung aber mit allen Mitteln, wieder ausländische Investitionen anzuwerben. Sie sind im laufenden Kalenderjahr nahezu zum Stillstand gekommen, der Wert für das zweite Jahresquartal fiel so schlecht aus wie seit den Neunziger­jahren nicht mehr. Zu Beginn der Woche publizierte der Staatsrat 24 Punkte zur „Steigerung der Attraktivität für ausländische Investitionen“.

Nur eine kleine Minderheit beschwert sich

In einem Land mit unabhängiger Presse und freien Wahlen könnte sich wohl keine Regierung an der Macht halten, die das Vertrauen ihrer Bevölkerung derart missbraucht. In China jedoch leben die meisten Leute im Schleier einer streng kontrollierten Informations­umgebung, durch die kaum negative Meldungen gelangen. Die jungen Leute, die sich in den sozialen Medien des Landes über das verlogene Vorgehen der Behörden beschweren, sind gemessen an den 1,4 Milliarden Chinesen eine verschwindend kleine Minderheit.

Dennoch ist offensichtlich, dass der seit der wirtschaftlichen Öffnung gültige Gesellschafts­vertrag Chinas bröckelt. Die Kommunistische Partei legitimierte ihre Macht schließlich stets mit dem – höchst erfolgreichen – Versprechen einer materiell besseren Zukunft. Doch erstmals seit der Pandemie ist der Wachstums­motor massiv ins Stottern geraten: Die rekordhohe Jugend­arbeitslosigkeit, die hoch verschuldeten Lokal­regierungen und eine nach wie vor schwelende Immobilienkrise sind nur die augenscheinlichsten Zeichen.

Zentralbank senkt die Zinsen

Nach mehreren schwachen Konjunktur­daten folgten am Dienstag weitere Enttäuschungen. So stieg nach Angaben des Pekinger Statistikamts die Industrie­produktion im Juli im Jahres­vergleich um 3,7 Prozent und lag damit unter den Prognosen. Auch das Wachstum der Einzelhandels­umsätze verlangsamte sich erneut auf nur noch 2,5 Prozent.

Der Immobilien­sektor verzeichnete einen Rückgang der Investitionen um 8,5 Prozent. Die chinesische Zentralbank reagierte mit der zweiten Zinssenkung seit Juni. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde um 0,15 Punkte auf 2,5 Prozent herabgesetzt.

Der Gesellschaftsvertrag wird umgeschrieben

Damit das Volk jedoch nicht die Verantwortung bei der eigenen Regierung sucht, lädt Staatschef Xi Jinping die Schuld kategorisch beim Ausland ab: Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten würden Chinas Aufstieg unterdrücken wollen, sagte der Parteichef unmissverständlich. Und seit Jahren arbeitet Xi auch daran, den einst geltenden Gesellschafts­vertrag Schritt für Schritt umzuschreiben: Wenn die Kommunistische Partei keinen Wohlstand mehr liefern kann, sorgt sie doch zumindest dafür, dem historisch durch Kolonialismus geschmähten Volk seinen nationalen Stolz zurückzugeben.