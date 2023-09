Kakaofreie Schokolade: Wie ein Geschwisterduo den Markt aufmischen will

Startup Planet A Foods

Deutschland ist für Startups im Bereich Lebensmittel nicht gerade bekannt. Bislang stammen derartige Innovationen vielfach aus den USA. Planet A Foods wurde 2021 noch unter dem Firmennamen Qoa von den Geschwistern Sara und Maximilian Marquart in Planegg bei München gegründet. Vorbild ist das schwedische Lebensmittelstartup Oatly, das sich mit Hafermilch auch in Deutschland einen Namen gemacht hat. Dort wie bei Planet A steht eine Verbesserung der Klimabilanz von Lebensmitteln im Fokus. Bisher hat Schokolade als Rohstoff Kakao benötigt, der nur in den Tropen angebaut wird. Dafür müssen dort wegen steigender Nachfrage immer mehr Urwälder gerodet werden. Die Sozialstandards für Beschäftigte auf Kakaoplantagen sind teils fragwürdig. Bei kakaofreier Schokolade, die heimische Rohstoffe wie Hafer und Sonnenblumenkerne verwendet, ist das anders. Auch an einer nachhaltigen Alternative für Palmöl, das ebenfalls eine schlechte Klimabilanz hat, arbeitet Planet A Foods.