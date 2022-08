Die Stadt Hannover will wegen des drohenden Gasmangels den Energieverbrauch um 15 Prozent senken und dafür etwa das Warmwasser in den Schwimmbadduschen abstellen. Das schlägt nun international hohe Wellen: Ausländische Medien wie CNN berichten – und selbst das neuseeländische Fernsehen schaltet zum Interview in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Hannover. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay im Interview bei CNN, die Freibäder der niedersächsischen Landeshauptstadt im japanischen Fernsehen – das Energiesparpaket der Stadt Hannover hat international Schlagzeilen gemacht. Etwa vierzig ausländische Medien berichten, dass wegen des drohenden Gasmangels das Wasser in den Duschen der städtischen Schwimmbäder künftig kalt bleibt.

„Der Hannover-Plan: Kein Warmwasser und Licht aus“ titelt zum Beispiel die italienische Tageszeitung „Il Fatto Quotidiano“ und fasst damit das Sparpaket in wenigen Worten zusammen. „Ziel ist es, unseren Energieverbrauch um 15 Prozent zu senken“, sagt OB Belit Onay und wird mit diesem Satz nahezu überall zitiert.

Onay berichtet bei CNN von Hannovers Plänen

Ausführlicher kommt Onay beim US-amerikanischen Sender CNN zu Wort. 4,43 Minuten dauert das Interview mit dem „Mayor of Hanover“, der per Video zugeschaltet ist. Dort sagt Onay: „Jede eingesparte Kilowattstunde zählt, um für den Winter vorbereitet zu sein.“

„Wir haben nach wie vor Medienanfragen aus dem Ausland“, sagt Stadtsprecherin Christina Merzbach. Kürzlich filmte sogar ein Team des japanischen TV-Senders Nippon Television im Neuen Rathaus Hannovers und den Freibädern. Der Beitrag wird am Dienstag ausgestrahlt.

Die italienische Tageszeitung „Il Fatto Quotidiano“ berichtet über Hannovers Energiesparplan. © Quelle: Il Fatto Quotidiano (Screenshot)

Die Medien beurteilen die Lage unterschiedlich dramatisch: Das Portal CNN Business titelt „How one German city is fighting Russia’s energy battle“ („Wie eine deutsche Stadt gegen Russlands Energieschlacht kämpft.“) – gemeint ist natürlich Hannover. Die Zeitung „La Prensa“ aus Uruguay bezeichnet Hannovers Schritte als „drastische Maßnahmen, um Energie zu sparen“.

Hannover im norwegischen Fernsehen

In der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“ ist Hannover die erste „big city“, die durch kaltes Wasser in den öffentlichen Gebäuden eine Antwort auf die von Russland verursachte Gaskrise gebe. Der norwegische TV-Sender Nrk Nyheter filmte im Ricklinger Bad in Hannover und interviewte dort unter anderem Badegast Anja. Sie sagt: „Das ist ein großer Krieg. Wenn ich da helfen kann, indem ich Energie spare, ist das okay.“

Der norwegische Fernsehsender "Nrk Nyheter" interviewt Hannovers Personaldezernent Lars Baumann im Ricklinger Bad. © Quelle: Nrk Nyheter (Sreenshot)

In dem Beitrag ist auch Hannovers Personaldezernent Lars Baumann zu sehen, der ebenfalls mehrere TV-Auftritte hatte. So erklärt er per Videoschalte im neuseeländischen Frühstücksfernsehen von Television New Zealand die Schritte der Stadt. Der Sender hat seinen Sitz in Auckland – mehr als 17.900 Kilometer entfernt von Hannover.

Dieser Text ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.