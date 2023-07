Kampf gegen Verpackungsmüll: Burgerschachtel im Restaurant soll verboten werden

Berlin. Seit Anfang des Jahres gilt die Mehrwegpflicht in der Gastronomie. Restaurants und Lieferdienste ab einer bestimmten Größe müssen dafür sorgen, dass die Behälter, in denen sie Speisen anbieten, wieder zurückgegeben werden können. Geht es nach Umweltministerin Steffi Lemke, soll es im Kampf gegen Verpackungsmüll dabei allerdings nicht bleiben. Die Grünen-Politikerin strebt eine Novelle des Verpackungsgesetzes an.

Damit müssten sich Gastronomie und Handel umstellen. Denn die nun vorgestellten Eckpunkte für einen Gesetzentwurf sehen unter anderem vor, dass es ab 2025 auch dann keine Einwegverpackungen mehr geben soll, wenn Speisen vor Ort gegessen werden. Der Burger im Fast-Food-Restaurant dürfte nicht mehr einfach in einer Schachtel serviert werden, die später im Müll landet. Auch die zum 1. Januar eingeführte Mehrwegpflicht soll ausgeweitet werden – und zwar auf alle Materialien. Bisher ging es dabei nur um Einwegkunststoff.

Mehr Optionen, Mehrwegflaschen abzugeben

Geht es nach Lemkes Ministerium, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig die Möglichkeit bekommen, ihre Mehrwegflaschen überall dort abgeben zu können, wo es Getränke gibt. Eine weitere wichtige Änderung für Supermärkte und Discounter: Für mehrere Arten von Getränken müssen sie laut den Eckpunkten künftig jeweils mindestens eine Mehrwegalternative anbieten.

Die Grünen-Politikerin will außerdem Mogelpackungen einen Riegel vorschieben. Sie strebt eine „Klarstellung“ an, dass die Verringerung der Füllmenge bei gleichbleibender Verpackung – auch als „Shrinkflation“ bekannt – in der Regel unzulässig sei.

Systemgastronomie kritisiert die Novelle

Fünf Punkte, die es in sich haben – die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. „Ein generelles Verbot von Einwegverpackungen berücksichtigt weder die fragwürdige Ökobilanz von Mehrwegverpackungen und die Recycelfähigkeit von Papierverpackungen noch Aspekte der Lebensmittelsicherheit und Hygiene“, teilte der Bundesverband der Systemgastronomie (BDS) mit.

Die geplante Reform des Verpackungsgesetzes sieht er „sehr kritisch“. Die ab 2024 geplante Ausweitung der Mehrwegpflicht sowie das Verbot von Einwegverpackungen beim Vor-Ort-Verzehr ab 2025 würden die ohnehin schon gebeutelte Systemgastronomie hart treffen.

So reagieren Discounter und Supermärkte

Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnte vor umfangreichen Umbauarbeiten in den Filialen. Der Discounter Lidl begrüßte zwar grundsätzlich die Bemühungen für mehr Klimaschutz. Die Eckpunkte würden jedoch nicht dazu beitragen, den Getränkemarkt „klimaschonender, ökologischer, ökonomisch vernünftig und verbraucherfreundlich zu gestalten“, hieß es in einer Stellungnahme.

Statt pauschal Mehrweg zu fördern, sollte das Ministerium die Ökobilanz einer Verpackung zum Bewertungskriterium machen, forderte Wolf Tiedemann, Vorstand der Lidl-Stiftung. Der Lebensmitteleinzelhändler Rewe hingegen begrüßte die Pläne. „Das Angebot von Mehrwegverpackungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Verpackungsstrategie der Rewe Group“, teilte der Konzern mit.

Greenpeace will Meldeportal einstellen

Positives Echo hingegen bei Umweltschützern und Umweltschützerinnen. „Die Novellierung ist ein wichtiger Schritt und wird die Verschwendung von Ressourcen endlich verringern“, sagte Viola Wohlgemuth, Greenpeace-Expertin für Ressourcenschutz. Damit das Gesetz wirksam werde, müssten die Kommunen die Sanktionen aber auch konsequent durchsetzen. Greenpeace-Recherchen zu Beginn des Jahres hätten ergeben, dass knapp die Hälfte der 700 getesteten Läden die Mehrwegangebotspflicht ignorierten.

Die Umweltschutzorganisation hatte deshalb ein Meldeportal gestartet. Das können nun abgeschaltet werden. Wohlgemuth pocht allerdings auf eine Einheitlichkeit bei den Mehrwegvarianten: Die Behälter müssten an Automaten und in jedem Geschäft zurückgegeben werden können – wie für Pfandflaschen schon üblich.

Noch ist allerdings offen, wie genau es weitergeht. Jan-Niclas Gesenhues, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, pocht auf eine baldige Ressortabstimmung. „Wir hoffen, dass jetzt die Ressortabstimmung eingeleitet wird", sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir sollten auf jeden Fall das Verpackungsgesetz dieses Jahr beschließen."

















