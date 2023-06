Kein Eis im Sommer? In der Süßwarenindustrie droht ein unbefristeter Streik

Womöglich wird im Sommer das Speiseeis knapp – denn in der Süßwaren­industrie spitzt sich der Tarifstreit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zu. Am Donnerstag hat nun die dritte Verhandlungs­runde begonnen, die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gibt sich selbstbewusst: „Wir können die Streiks problemlos ausweiten“, sagte NGG-Vize und Verhandlungs­führer Freddy Adjan vor den Verhandlungen.

In den vergangenen Wochen hatte die NGG die 60.000 Beschäftigten in der Branche bereits mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. Unter anderem bei Branchen­größen wie den Eisherstellern Schöller und Langnese sowie bei Schokoladen­fabrikant Lindt legten Beschäftigte die Arbeit nieder. 500 Euro mehr Lohn pro Monat fordert die Gewerkschaft, in den oberen Gehalts­klassen etwas weniger.

Der Bundesverband der Süßwaren­industrie (BDSI) wollte sich am Donnerstag wegen der laufenden Verhandlungen nicht äußern. Die Arbeitgeber boten zuletzt 225 Euro zusätzlich, in den unteren Gehalts­klassen entspreche das 9,5 Prozent Lohnerhöhung. Die Streiks bezeichnete der BDSI unlängst als überzogen. Man habe doch deutliche Signale für weitere Zugeständnisse gesendet, erklärte der tarifpolitische BDSI-Geschäfts­führer Ernst Kammerinke.

Die NGG hatte den BDSI-Vorschlag aber zurückgewiesen. „Wir erwarten, dass die Arbeitgeber diesmal ein substanzielles Angebot mitbringen“, sagte Adjan vor den Gesprächen am Donnerstag. „Wenn nötig, werden wir eine Urabstimmung durchführen und in unbefristete Streiks gehen“, drohte er.

Die würden auch Verbraucherinnen und Verbraucher zu spüren bekommen: „Kommt es zu keiner Einigung, stellt sich die Frage, wer in diesem Sommer das Eis herstellt – oder die Weihnachts­männer, deren Produktion läuft schon auf Hochtouren“, bekräftigte NGG-Sprecher Jonas Bohl gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Erste Warnstreiks in der Branche seit Jahrzehnten

Tatsächlich ist bei den NGG-Mitgliedern derzeit viel Druck im Kessel, wie man aus der Gewerkschaft hört. Die Beschäftigten, deren Tätigkeit während der Pandemie teilweise als systemrelevant galt, ringen mit den Folgen der Inflation. Zugleich gehe es den Unternehmen oft gut, sagt Bohl. „Viele konnten Preis­steigerungen im Handel durchsetzen, auch deshalb ist die Inflation ja so hoch.“

Ob und wie sich Arbeitgeber bei den Gesprächen am Donnerstag und Freitag doch noch einigen, war bei Redaktions­schluss dieses Textes unklar. Mancher Gewerkschafter rechnete mit einem weiteren Entgegen­kommen der Arbeit­geber. „Die waren von den Warnstreiks wohl sehr überrascht, so was hat die Branche seit Jahrzehnten nicht gesehen“, meint Bohl.

Wie andere Gewerkschaften auch hat die NGG zuletzt offenbar deutlich mehr Eintritte verbucht. Bohl sprach von mehreren Tausend Neumitgliedern, welche im Zuge der Auseinandersetzung in der Süßwaren­industrie zu der Gewerkschaft gekommen seien. Adjan berichtete außerdem von einer neuen Dynamik in den Betrieben. „Viele haben zum ersten Mal gestreikt, da ist ein neuer Zusammenhalt entstanden“, schilderte auch Bohl.

Der Tarifkonflikt in der Süßwaren­industrie wird zugleich erstmals seit langer Zeit wieder auf Bundesebene geführt. Entlang der alten Tarifverträge gilt in einigen Bundesländern und in Ostdeutschland aber noch die Friedens­pflicht. Dem BDSI gelang es deshalb, dort Streiks gerichtlich zu untersagen. Auswirkungen habe das kaum gehabt, erzählte Bohl – demzufolge insbesondere an den Standorten großer Eisfabriken in diesem Sommer durchaus gestreikt werden darf.