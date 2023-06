EVG und Bahn kommen sich näher – doch über den Knackpunkt wurde noch nicht verhandelt

Frankfurt am Main. Und sie bewegen sich doch – die Tarifparteien bei der Deutschen Bahn: „Stand heute sind wir unserem Ziel, einen Tarifabschluss zu erreichen, der für alle Beschäftigten gilt, einen Schritt nähergekommen“, sagte Kristian Loroch, Verhandlungsführer der Eisenbahnergewerkschaft EVG, am Mittwochmittag. In verschiedenen Arbeitsgruppen sei bei Themenkomplexe des Arbeitgebers wie auch bei EVG-Forderungen um gangbare Kompromisslinien gerungen worden. „Abschließende Vereinbarungen gibt es bislang allerdings nicht“, so Loroch.

Auch DB-Personalvorstand Martin Seiler bezeichnete die Gespräche als „intensiv und konstruktiv“. Gemeinsames Ziel müsse sein, noch diese Woche einen Abschluss zu schaffen.

Allerdings müssen dafür noch einige Hürden genommen werden. Nach RND-Informationen wurde bis Mittwochmittag noch nicht über den eigentlichen Knackpunkt der Tarifauseinandersetzung verhandelt: Die künftigen Entgelte für die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn und etwa 50 weitere Eisenbahnunternehmen. Hier liegen EVG-Forderungen und DB-Angebote noch weit auseinander.

Dissens über die Struktur der Erhöhungen

Die Gewerkschaft fordert einen hohen Sockelbetrag für alle: 650 Euro. Für Mitarbeiter in höheren Tarifgruppen soll es zwölf Prozent mehr Geld geben. Die Bahn hingegen setzt bislang auf gestaffelte prozentuale Aufschläge zwischen acht und zwölf Prozent. Zudem offeriert sie eine einmalige Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro – wovon die EVG nichts wissen will. Zu diesem Dissens in der „Struktur“ kommt die Frage: Wie hoch fällt der Sockelbetrag aus, wenn er denn kommt? Die EVG soll hier zu Zugeständnissen bereit sein.

Eine wichtige Rolle spiele ferner die Laufzeit, heißt es in Verhandlungskreisen. Die Bahn bietet 24 Monate, die EVG verlangt zwölf Monate. Loroch sprach von nach wie vor viel Konfliktpotential, „denn die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen ist groß – und damit auch die Streikbereitschaft“. Gleichwohl: Ein erneuter Ausstand steht derzeit nicht auf der Agenda.

Für die EVG ist ein wesentliches Ziel den gesetzlichen Mindestlohn flächendeckend festzuzurren, die unterschiedliche Bezahlung auch in den Bereichen Busverkehr, Fracht, sowie unter anderem bei Reinigungskräften und Sicherheitsleuten abzuschaffen. „Wir haben zielführende Vorschläge unterbreitet“, so Loroch. Die Bahn soll lange darauf bestanden haben, dass es eine „marktüblichen“ Bezahlung und regionale Differenzierungen gibt. Nun liegt ein EVG-Vorschlag auf dem Tisch, der einheitliche Tarife und einen Sockelbetrag vorsieht. „Entscheidend ist für uns, dass am Ende das Gesamtpaket stimmt. Nur dann werden unsere Tarifkommissionen zustimmen“, erläutert Loroch, was sich als Signal für Kompromissbereitschaft lesen lässt.

„Reisende wollen Verlässlichkeit“

Für Seiler ist derweil klar: „Die Mitarbeitenden warten zurecht auf mehr Geld und die Reisenden wollen jetzt Verlässlichkeit auch für die Sommerzeit haben, um ihre Reisen zu planen.“

Die Tarifverhandlungen bei der Bahn dauern bereits seit Ende Februar an und wurden von mehreren Warnstreiks begleitet. Die aktuelle Verhandlungsrunde hat am Montag in Berlin begonnen und soll nach aktuellem Stand bis Freitag andauern.

Dass die Gespräche so zäh verlaufen, hat damit zu tun, dass in mehreren Arbeitsgruppen über eine große Zahl von Details verhandelt wird. Über jeden ausgehandelten Kompromiss muss dann auch noch die 60-köpfige Tarifkommission der EVG entscheiden. Hinzukommt, dass immer wieder nötig wird, auch die Arbeitnehmervertreter von einzelnen Unternehmen zu konsultieren. In Gewerkschaftskreisen heißt es aber auch, dass sich die Bahn nur millimeterweise bewege, immer wieder ausgehandelte Kompromisse verwerfe, um dann neue eigene Vorschläge zu unterbreiten.