Keine Angst vor 2023!

Nach drei Krisenjahre infolge blicken viele Menschen mit gemischten Gefühlen auf das neue Jahr. Was wird es bringen? Werden sich die Krisen zuspitzen, oder können wir sie entschärfen? Wirklich wissen werden wir das erst am 31. Dezember, kommentiert Andreas Niesmann. Aber er sieht durchaus Grund für Optimismus.

Der Italiener Maurizio Palmulli springt am Neujahrsmorgen von der 18 Meter hohen Cavour-Brücke in Rom in den Tiber.

Berlin. Hand aufs Herz: Hatten Sie auch gemischte Gefühle, als Sie in der Silvesternacht auf 2023 angestoßen haben? Immerhin ist der häufig so dahingesagte Wunsch, dass das neue Jahr ein „frohes“ sein mögen, in den vergangenen Jahren nicht in Erfüllung gegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2020 suchte das Corona-Virus die Welt heim. 2021 machten erst die Alpha- und dann die Delta-Variante des Erregers alle Hoffnungen auf ein baldiges Pandemie-Ende zunichte. Und 2022 brachte neben Omikron auch noch den Krieg nach Europa, der neben all dem Leid in Ukraine auch noch eine Energiekrise und stark steigende Preise zur Folge hatte.

Man muss kein Pessimist sein, um angesichts all dieser Katastrophen den Jahreswechsel mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Was wird 2023 für uns bereithalten? Eine neue Corona-Mutante? Eine weitere Eskalation des Krieges? Einen Absturz der Wirtschaft?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oder vielleicht doch das Ende der Pandemie, die Normalisierung der Energieversorgung und den Frieden im Osten Europas?

Ganz genau wissen werden wir das erst am 31. Dezember. Aber es gibt Hinweise, die in eine durchaus positive Richtung deuten. Gegen die Pandemie haben wir erst Hygienekonzepte und dann Impfstoffe entwickelt. Gegen die Energiekrise haben wir in Rekordtempo Flüssiggasterminals gebaut. Gegen die Teuerung milliardenschwere Entlastungspakete geschnürt. Und gegen den russischen Aggressor haben wir nicht nur die angegriffene Ukraine aufgerüstet, sondern auch die Länder des Westens zusammengehalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nein, das war nicht immer einfach, und schon gar nicht war es frei von Reibungen und Fehlern. Aber unterm Strich hat es funktioniert – und Schlimmeres verhindert. Das ist die wichtigste Botschaft der drei Krisenjahre: Wir sind dem Schicksal nicht machtlos ergeben. Wir müssen nur die Herausforderungen, die es für uns bereithält, annehmen und das Beste daraus machen.

In diesem Sinne: Auf ein Neues!